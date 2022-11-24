https://ria.ru/20221124/ssha-1833878821.html

Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД

Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022

Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД

Москва не планирует контакты с США на высоком уровне, хотя диалог идет по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:41

2022-11-24T11:41

2022-11-24T11:47

сша

россия

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не планирует контакты с США на высоком уровне, хотя диалог идет по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается конкретно темы тех или иных контактов, я хочу подчеркнуть, что мы ничего такого не инициировали ни в зондажном плане, ни в официальном ключе. Планов проведения такого контакта не было, мы и сейчас не планируем какие-либо контакты высокого уровня. С американцами диалог идет путем телефонных разговоров соответствующих старших, высших должностных лиц без задействования президентского уровня. У нас идет диалог по обычным дипломатическим каналам", - сказал Рябков на брифинге.

https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)