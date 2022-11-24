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Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД
Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД
Москва не планирует контакты с США на высоком уровне, хотя диалог идет по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:41
2022-11-24T11:41
2022-11-24T11:47
сша
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не планирует контакты с США на высоком уровне, хотя диалог идет по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается конкретно темы тех или иных контактов, я хочу подчеркнуть, что мы ничего такого не инициировали ни в зондажном плане, ни в официальном ключе. Планов проведения такого контакта не было, мы и сейчас не планируем какие-либо контакты высокого уровня. С американцами диалог идет путем телефонных разговоров соответствующих старших, высших должностных лиц без задействования президентского уровня. У нас идет диалог по обычным дипломатическим каналам", - сказал Рябков на брифинге.
https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:41 24.11.2022 (обновлено: 11:47 24.11.2022)
Россия не планирует контактов с США на высоком уровне, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не планирует контактов с США на высоком уровне