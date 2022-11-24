Рейтинг@Mail.ru
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V" - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/sputnik-1833902963.html
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V" - РИА Новости, 24.11.2022
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"
Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:45
2022-11-24T12:45
аргентина
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и комбинаций препаратов подтвердило эффективность защиты российской вакцины, сообщает РФПИ."РФПИ объявляет о публикации в официальном журнале японского общества вакцинологии Vaccine статьи с результатами долгосрочного исследования, которое основано на данных 376 добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет из числа учащихся и преподавательского состава университета Сан-Луис, которые были вакцинированы хотя бы одним уколом препарата против коронавируса", - отмечает фонд.Согласно данным исследования, "Спутник V" обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2: в контрольных точках 120 и 180 дней после первого укола был обнаружен более высокий уровень IgG-антител, чем у других вакцин.Ранее совместное исследование "Спутника V" командой ученых из России и Австрии показало, что российская вакцина обеспечивает формирование сильного и продолжительного иммунитета против коронавируса и позволяет решить проблему естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5.Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.
https://ria.ru/20221119/vaktsina-1832769750.html
https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_104:0:2095:1493_1920x0_80_0_0_1a557d3644f5cbe312a70ece5a677dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , вакцина "спутник v"
Аргентина, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, AstraZeneca , Вакцина "Спутник V"
12:45 24.11.2022
 
Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"

Ученые из университета Сан-Луиса опубликовали исследование эффективности "Спутника V"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и комбинаций препаратов подтвердило эффективность защиты российской вакцины, сообщает РФПИ.
"РФПИ объявляет о публикации в официальном журнале японского общества вакцинологии Vaccine статьи с результатами долгосрочного исследования, которое основано на данных 376 добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет из числа учащихся и преподавательского состава университета Сан-Луис, которые были вакцинированы хотя бы одним уколом препарата против коронавируса", - отмечает фонд.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 16:36Распространение коронавируса
В Италии зафиксировали меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине
Согласно данным исследования, "Спутник V" обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2: в контрольных точках 120 и 180 дней после первого укола был обнаружен более высокий уровень IgG-антител, чем у других вакцин.
Ранее совместное исследование "Спутника V" командой ученых из России и Австрии показало, что российская вакцина обеспечивает формирование сильного и продолжительного иммунитета против коронавируса и позволяет решить проблему естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.
Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:00Наука
В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19
 
АргентинаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала