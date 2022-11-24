https://ria.ru/20221124/sputnik-1833902963.html

Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"

Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V" - РИА Новости, 24.11.2022

Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"

Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:45

2022-11-24T12:45

2022-11-24T12:45

аргентина

россия

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и комбинаций препаратов подтвердило эффективность защиты российской вакцины, сообщает РФПИ."РФПИ объявляет о публикации в официальном журнале японского общества вакцинологии Vaccine статьи с результатами долгосрочного исследования, которое основано на данных 376 добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет из числа учащихся и преподавательского состава университета Сан-Луис, которые были вакцинированы хотя бы одним уколом препарата против коронавируса", - отмечает фонд.Согласно данным исследования, "Спутник V" обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2: в контрольных точках 120 и 180 дней после первого укола был обнаружен более высокий уровень IgG-антител, чем у других вакцин.Ранее совместное исследование "Спутника V" командой ученых из России и Австрии показало, что российская вакцина обеспечивает формирование сильного и продолжительного иммунитета против коронавируса и позволяет решить проблему естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5.Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.

https://ria.ru/20221119/vaktsina-1832769750.html

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

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аргентина, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , вакцина "спутник v"