Ученые в Аргентине подтвердили эффективность защиты "Спутника V"
Ученые из университета Сан-Луиса опубликовали исследование эффективности "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Исследование ученых аргентинского национального университета Сан-Луис вакцин против коронавируса "Спутник V", вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и комбинаций препаратов подтвердило эффективность защиты российской вакцины, сообщает РФПИ.
"РФПИ объявляет о публикации в официальном журнале японского общества вакцинологии Vaccine статьи с результатами долгосрочного исследования, которое основано на данных 376 добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет из числа учащихся и преподавательского состава университета Сан-Луис, которые были вакцинированы хотя бы одним уколом препарата против коронавируса", - отмечает фонд.
Согласно данным исследования, "Спутник V" обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2: в контрольных точках 120 и 180 дней после первого укола был обнаружен более высокий уровень IgG-антител, чем у других вакцин.
Ранее совместное исследование "Спутника V" командой ученых из России и Австрии показало, что российская вакцина обеспечивает формирование сильного и продолжительного иммунитета против коронавируса и позволяет решить проблему естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.