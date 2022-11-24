https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1834085137.html

Спецоперация, 24 ноября: из украинского плена вернулись 50 военнослужащих

Спецоперация, 24 ноября: из украинского плена вернулись 50 военнослужащих - РИА Новости, 24.11.2022

Спецоперация, 24 ноября: из украинского плена вернулись 50 военнослужащих

Минобороны РФ сообщило, что массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики накануне достиг целей, подчеркнув,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:21

2022-11-24T22:21

2022-11-24T22:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики накануне достиг целей, подчеркнув, что ударов в черте Киева нанесено не было.Также, как сообщило военное ведомство, в результате переговорного процесса 50 российских военнослужащих были возвращены в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории.Ход операцииРоссийские вооруженные силы нанесли в среду массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.Ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось, а все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах города, сообщили в министерстве.Также МО РФ сообщило об отражении атак украинских военных на трех направлениях - купянском, краснолиманском и южно-донецком. Украинские войска потеряли более 100 военнослужащих.За сутки российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило ведомство. Кроме того, российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах.Вокруг операцииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашний массированный удар российских военных по инфраструктуре Украины, заявил, что "специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание".По его словам, у украинского руководства есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по энергообъектам страны и прекратить страдания народа, выполнив требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, это привело к массовым отключениям электроэнергии.По состоянию на вечер четверга электроснабжение отсутствует у 70% жилого фонда Киева, сообщили в городской военной администрации украинской столицы.Также Минобороны РФ сообщило в четверг о том, что в результате переговорного процесса 50 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории. Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, заявил, что никаких экстраординарных мер вводить не планируется, но надо посмотреть, всего ли хватает Вооруженным силам, нужны целевые задания со сроками поставок. Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качество продукции, подчеркнул он. Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Наталья Макарова

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