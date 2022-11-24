https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833936159.html
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ
Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:49
2022-11-24T13:49
2022-11-24T13:56
специальная военная операция на украине
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украина
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221124/ataki-1833935368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:49 24.11.2022 (обновлено: 13:56 24.11.2022)
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили за сутки два штаба и 63 артподразделения ВСУ