https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833936159.html

Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ

Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022

Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ

Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:49

2022-11-24T13:49

2022-11-24T13:56

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221124/ataki-1833935368.html

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Дарья Буймова

россия, херсонская область , украина, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область