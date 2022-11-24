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Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ
Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:49
2022-11-24T13:56
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221124/ataki-1833935368.html
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россия, херсонская область , украина, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
13:49 24.11.2022 (обновлено: 13:56 24.11.2022)
 
Российские войска уничтожили за сутки 63 артподразделения ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили за сутки два штаба и 63 артподразделения ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта ЮВО
Работа миномётного расчёта ЮВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа миномётного расчёта ЮВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки два украинских штаба и 63 артподразделения в 152 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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