https://ria.ru/20221124/sovet-1834055303.html

Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет

Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет

Необходимо еще раз посмотреть, как работает координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ, при необходимости скоординировать работу, заявил президент РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:12

2022-11-24T19:12

2022-11-24T19:12

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо еще раз посмотреть, как работает координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ, при необходимости скоординировать работу, заявил президент РФ Владимир Путин."Координационный совет при правительстве России действует уже больше месяца. И нужно еще раз посмотреть, как он работает, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать нашу совместную работу", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221122/vs-1833329382.html

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безопасность, владимир путин, россия