https://ria.ru/20221124/skhron-1833957106.html

В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме

В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме - РИА Новости, 24.11.2022

В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме

В Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме, сообщил в четверг член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:34

2022-11-24T14:34

2022-11-24T14:34

владимир рогов

бердянск

запорожская область

происшествия

оружие

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме, сообщил в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске в греко-католическом храме нашли схрон с взрывчаткой, оружием и боеприпасами. Хранение осуществлялось в ведрах с жидкой штукатуркой", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Во вторник на заброшенной территории города был обнаружен схрон с гранатометом и формой украинской армии.

https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html

бердянск

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир рогов, бердянск, запорожская область, происшествия, оружие