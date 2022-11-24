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В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме - РИА Новости, 24.11.2022
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В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме
В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме - РИА Новости, 24.11.2022
В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме
В Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме, сообщил в четверг член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:34
2022-11-24T14:34
владимир рогов
бердянск
запорожская область
происшествия
оружие
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме, сообщил в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске в греко-католическом храме нашли схрон с взрывчаткой, оружием и боеприпасами. Хранение осуществлялось в ведрах с жидкой штукатуркой", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Во вторник на заброшенной территории города был обнаружен схрон с гранатометом и формой украинской армии.
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бердянск
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владимир рогов, бердянск, запорожская область, происшествия, оружие
Владимир Рогов, Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Оружие
14:34 24.11.2022
 
В Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в храме

Рогов: в Бердянске нашли схрон со взрывчаткой и оружием в греко-католическом храме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме, сообщил в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске в греко-католическом храме нашли схрон с взрывчаткой, оружием и боеприпасами. Хранение осуществлялось в ведрах с жидкой штукатуркой", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Во вторник на заброшенной территории города был обнаружен схрон с гранатометом и формой украинской армии.
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Владимир РоговБердянскЗапорожская областьПроисшествияОружие
 
 
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