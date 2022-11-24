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Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии - РИА Новости, 24.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221124/siriya-1833844581.html
Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии
Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии - РИА Новости, 24.11.2022
Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии
РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:50
2022-11-24T09:50
война в сирии
в мире
владимир путин
александр лаврентьев
хакан фидан
россия
сирия
турция
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, вопрос турецко-сирийского сближения выделен президентом РФ Владимиром Путиным в качестве приоритетного - от этого во многом зависит урегулирование самого сирийского конфликта."Встречи, контакты между руководителями разведок двух стран проходят на достаточно регулярной основе - между директором Национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом и директором Бюро национальной безопасности (Сирии) Али Мамлюком", - заявил Лаврентьев.По его словам, российские военные оказывают помощь для проведения таких встреч.Он подчеркнул, что Турция и Сирия могут решить очень много вопросов при непосредственном общении друг с другом.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html
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в мире, владимир путин, александр лаврентьев, хакан фидан, россия, сирия, турция, рабочая партия курдистана
Война в Сирии, В мире, Владимир Путин, Александр Лаврентьев, Хакан Фидан, Россия, Сирия, Турция, Рабочая партия Курдистана
09:50 24.11.2022
 
Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии

Спецпредставитель Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, вопрос турецко-сирийского сближения выделен президентом РФ Владимиром Путиным в качестве приоритетного - от этого во многом зависит урегулирование самого сирийского конфликта.
Турецкие военные в Африне, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:45Война в Сирии
СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии
"Встречи, контакты между руководителями разведок двух стран проходят на достаточно регулярной основе - между директором Национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом и директором Бюро национальной безопасности (Сирии) Али Мамлюком", - заявил Лаврентьев.
По его словам, российские военные оказывают помощь для проведения таких встреч.
"Я думаю, что, несмотря на обострение ситуации на северо-востоке Сирии, и в Идлибской зоне деэскалации, эти контакты полезны. Они принесут определенный позитив… Мы считаем тем не менее, что контакты должны быть продолжены", - сказал спецпредставитель президента РФ.
Он подчеркнул, что Турция и Сирия могут решить очень много вопросов при непосредственном общении друг с другом.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:32
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев
 
Война в СирииВ миреВладимир ПутинАлександр ЛаврентьевХакан ФиданРоссияСирияТурцияРабочая партия Курдистана
 
 
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