https://ria.ru/20221124/siriya-1833844581.html

Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии

Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии - РИА Новости, 24.11.2022

Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии

РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:50

2022-11-24T09:50

2022-11-24T09:50

война в сирии

в мире

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александр лаврентьев

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сирия

турция

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, вопрос турецко-сирийского сближения выделен президентом РФ Владимиром Путиным в качестве приоритетного - от этого во многом зависит урегулирование самого сирийского конфликта."Встречи, контакты между руководителями разведок двух стран проходят на достаточно регулярной основе - между директором Национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом и директором Бюро национальной безопасности (Сирии) Али Мамлюком", - заявил Лаврентьев.По его словам, российские военные оказывают помощь для проведения таких встреч.Он подчеркнул, что Турция и Сирия могут решить очень много вопросов при непосредственном общении друг с другом.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html

https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833839412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр лаврентьев, хакан фидан, россия, сирия, турция, рабочая партия курдистана