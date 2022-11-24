Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии
Спецпредставитель Лаврентьев призвал продолжить контакты глав спецслужб Турции и Сирии
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии. Архивное фото
АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ считает, что главы разведок Турции и Сирии должны продолжить контакты, несмотря на обострение, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, вопрос турецко-сирийского сближения выделен президентом РФ Владимиром Путиным в качестве приоритетного - от этого во многом зависит урегулирование самого сирийского конфликта.
"Встречи, контакты между руководителями разведок двух стран проходят на достаточно регулярной основе - между директором Национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом и директором Бюро национальной безопасности (Сирии) Али Мамлюком", - заявил Лаврентьев.
По его словам, российские военные оказывают помощь для проведения таких встреч.
"Я думаю, что, несмотря на обострение ситуации на северо-востоке Сирии, и в Идлибской зоне деэскалации, эти контакты полезны. Они принесут определенный позитив… Мы считаем тем не менее, что контакты должны быть продолжены", - сказал спецпредставитель президента РФ.
Он подчеркнул, что Турция и Сирия могут решить очень много вопросов при непосредственном общении друг с другом.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.