https://ria.ru/20221124/siriya-1833837848.html
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:24
2022-11-24T09:24
2022-11-24T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
александр лаврентьев
сирия
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и как вы знаете, он не принимает участие непосредственно в боевых действиях", - сказал Лаврентьев.Он добавил, что российские силы в Сирии оказывают помощь и советническую поддержку сирийским частям, иногда поддержку оказывают российские ВКС.
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795389.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
Спецпредставитель президента Лаврентьев: переброска войск из Сирии в зону СВО не нужна