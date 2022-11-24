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Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/siriya-1833837848.html
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:24
2022-11-24T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
александр лаврентьев
сирия
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и как вы знаете, он не принимает участие непосредственно в боевых действиях", - сказал Лаврентьев.Он добавил, что российские силы в Сирии оказывают помощь и советническую поддержку сирийским частям, иногда поддержку оказывают российские ВКС.
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795389.html
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в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России
09:24 24.11.2022
 
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев

Спецпредставитель президента Лаврентьев: переброска войск из Сирии в зону СВО не нужна

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военные в Сирии
Российские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Российские военные в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и как вы знаете, он не принимает участие непосредственно в боевых действиях", - сказал Лаврентьев.
Он добавил, что российские силы в Сирии оказывают помощь и советническую поддержку сирийским частям, иногда поддержку оказывают российские ВКС.
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 21:36Специальная военная операция на Украине
Успех спецоперации сомнений не вызывает, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛаврентьевСирияРоссияУкраинаВоздушно-космические силы России
 
 
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