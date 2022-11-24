https://ria.ru/20221124/siriya-1833837848.html

Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев

Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022

Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев

Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:24

2022-11-24T09:24

2022-11-24T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

александр лаврентьев

сирия

россия

украина

воздушно-космические силы россии

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Необходимости перебрасывать российские силы из Сирии в зону спецоперации на Украине после включения в состав России новых территорий нет, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и как вы знаете, он не принимает участие непосредственно в боевых действиях", - сказал Лаврентьев.Он добавил, что российские силы в Сирии оказывают помощь и советническую поддержку сирийским частям, иногда поддержку оказывают российские ВКС.

https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795389.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, украина, воздушно-космические силы россии