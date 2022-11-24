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Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции - РИА Новости, 24.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221124/siriya-1833828428.html
Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции
Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции - РИА Новости, 24.11.2022
Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции
Россия готова организовать переговоры Дамаска и Анкары на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по Сирии Александр... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:26
2022-11-24T09:32
война в сирии
башар асад
александр лаврентьев
владимир путин
турция
сирия
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в мире
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АСТАНА, 24 ноя — РИА Новости. Россия готова организовать переговоры Дамаска и Анкары на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев."Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку. — Прим. ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь", — сказал он.По словам собеседника агентства, для встречи "должны созреть определенные условия". Важно, чтобы итоги переговоров послали "правильный сигнал" всем сторонам конфликта, чтобы саммит поспособствовал сирийскому урегулированию, подчеркнул Лаврентьев.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. После этого близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что мероприятие может состояться в России при посредничестве Владимира Путина.Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "теоретически" Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, но никаких договоренностей на этот счет пока нет.В воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.
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башар асад, александр лаврентьев, владимир путин, турция, сирия, россия, в мире
Война в Сирии, Башар Асад, Александр Лаврентьев, Владимир Путин, Турция, Сирия, Россия, В мире
08:26 24.11.2022 (обновлено: 09:32 24.11.2022)
 
Россия готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции

Лаврентьев: Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя — РИА Новости. Россия готова организовать переговоры Дамаска и Анкары на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
"Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку. — Прим. ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь", — сказал он.
По словам собеседника агентства, для встречи "должны созреть определенные условия".
Важно, чтобы итоги переговоров послали "правильный сигнал" всем сторонам конфликта, чтобы саммит поспособствовал сирийскому урегулированию, подчеркнул Лаврентьев.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. После этого близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что мероприятие может состояться в России при посредничестве Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "теоретически" Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, но никаких договоренностей на этот счет пока нет.
В воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.
На этом фоне во вторник в Астане начался 19-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается внутренний вооруженный конфликт. Турция наряду с Россией и Ираном выступают в статусе гарантов процесса.
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Война в СирииБашар АсадАлександр ЛаврентьевВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
 
 
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