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Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google - РИА Новости, 24.11.2022
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Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google
Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google - РИА Новости, 24.11.2022
Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:51
2022-11-24T21:56
технологии
москва
google
youtube
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса – американскую компанию Google LLC, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.Ранее ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов, в феврале пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".Комментируя ранее решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, заявлял РИА Новости, что злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.Представитель Google заявил в суде в четверг, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет – "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".Российские суды в последнее время удовлетворили множество исков российских СМИ о снятии блокировок и восстановлении полного доступа к их аккаунтам в Google и YouTube-каналам, однако решения в полном объеме не исполняются.
https://ria.ru/20221124/google-1833851290.html
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технологии, москва, google, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Технологии, Москва, Google, YouTube, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
20:51 24.11.2022 (обновлено: 21:56 24.11.2022)
 
Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google

Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google на два миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса – американскую компанию Google LLC, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:22
Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google
Ранее ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов, в феврале пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".
Комментируя ранее решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, заявлял РИА Новости, что злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.
Представитель Google заявил в суде в четверг, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.
Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет – "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".
Российские суды в последнее время удовлетворили множество исков российских СМИ о снятии блокировок и восстановлении полного доступа к их аккаунтам в Google и YouTube-каналам, однако решения в полном объеме не исполняются.
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