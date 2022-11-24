https://ria.ru/20221124/shtraf-1834072182.html

Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google

Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google - РИА Новости, 24.11.2022

Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:51

2022-11-24T20:51

2022-11-24T21:56

технологии

москва

google

youtube

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса – американскую компанию Google LLC, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.Ранее ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по поводу блокировок российских YouTube-каналов, в феврале пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".Комментируя ранее решение ФАС, управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший РОЦИТ, заявлял РИА Новости, что злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.Представитель Google заявил в суде в четверг, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет – "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".Российские суды в последнее время удовлетворили множество исков российских СМИ о снятии блокировок и восстановлении полного доступа к их аккаунтам в Google и YouTube-каналам, однако решения в полном объеме не исполняются.

https://ria.ru/20221124/google-1833851290.html

https://ria.ru/20221122/tekhnologii-1833377346.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, google, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия