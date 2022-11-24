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Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал
Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал - РИА Новости, 24.11.2022
Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф футбольного болельщика в национальных цветах своей страны, совместное фото РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:32
2022-11-24T17:32
2022-11-24T18:35
в мире
виктор орбан
словакия
венгрия
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БУДАПЕШТ, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф футбольного болельщика в национальных цветах своей страны, совместное фото политики разместили в Twitter перед началом саммита стран "Вышеградской четверки".На фотографии премьеры стоят обнявшись, на плечи они накинули шарф с гербом Словакии.Орбан также разместил совместный кадр в соцсетях с комментарием "Венгр и словак — два хороших друга!".Ранее на этой неделе венгерский премьер-министр появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года. Тогда ей принадлежали территории, которые сегодня входят состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Изображение Венгрии в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий.После инцидента посла Венгрии вызвали в МИД Украины, дипведомства Словакии и Румынии также выразили протест. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой.
https://ria.ru/20221122/futbol-1833437315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, словакия, венгрия
В мире, Виктор Орбан, Словакия, Венгрия
17:32 24.11.2022 (обновлено: 18:35 24.11.2022)
Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал
Премьер Словакии Хегер подарил Орбану шарф взамен скандального с "Великой Венгрией"
БУДАПЕШТ, 24 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф футбольного болельщика в национальных цветах своей страны, совместное фото политики разместили в Twitter
перед началом саммита стран "Вышеградской четверки".
На фотографии премьеры стоят обнявшись, на плечи они накинули шарф с гербом Словакии.
"Я заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому сегодня подарил ему новый", — подписал Хегер фотографию, обосновав подарок тем, что "приближается зима".
Орбан также разместил совместный кадр в соцсетях с комментарием "Венгр и словак — два хороших друга!".
Ранее на этой неделе венгерский премьер-министр появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года. Тогда ей принадлежали территории, которые сегодня входят состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Изображение Венгрии в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий.
После инцидента посла Венгрии вызвали в МИД Украины, дипведомства Словакии и Румынии также выразили протест. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой.