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Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал

Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал - РИА Новости, 24.11.2022

Премьер Словакии подарил Орбану шарф взамен того, что вызвал скандал

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф футбольного болельщика в национальных цветах своей страны, совместное фото РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:32

2022-11-24T17:32

2022-11-24T18:35

в мире

виктор орбан

словакия

венгрия

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БУДАПЕШТ, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф футбольного болельщика в национальных цветах своей страны, совместное фото политики разместили в Twitter перед началом саммита стран "Вышеградской четверки".На фотографии премьеры стоят обнявшись, на плечи они накинули шарф с гербом Словакии.Орбан также разместил совместный кадр в соцсетях с комментарием "Венгр и словак — два хороших друга!".Ранее на этой неделе венгерский премьер-министр появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года. Тогда ей принадлежали территории, которые сегодня входят состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Изображение Венгрии в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий.После инцидента посла Венгрии вызвали в МИД Украины, дипведомства Словакии и Румынии также выразили протест. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой.

https://ria.ru/20221122/futbol-1833437315.html

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, словакия, венгрия