https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны - РИА Новости, 24.11.2022
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:28
2022-11-24T11:28
2022-11-24T11:29
происшествия
александр бастрыкин
севастополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149603/54/1496035449_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f3186fb3f3e707ddd5e53736372affc6.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала героической обороны Севастополя, инициирована передача материалов проверки из полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Севастополе 40-летняя женщина бросила в огонь два памятных венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В результате они были уничтожены. В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального главка ведомства оперативно доложить по происшествию.Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя воздвигнут в 1967 году на площади Нахимова в память о защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны
https://ria.ru/20221124/kherson-1833850592.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149603/54/1496035449_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3b178f605a68f09f6104e8ca9a63ac51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:28 24.11.2022 (обновлено: 11:29 24.11.2022)
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
Бастрыкину доложат о женщине, бросившей в огонь два венка с мемориала обороны Севастополя