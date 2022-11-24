https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html

В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны

В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны - РИА Новости, 24.11.2022

В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:28

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происшествия

александр бастрыкин

севастополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала героической обороны Севастополя, инициирована передача материалов проверки из полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Севастополе 40-летняя женщина бросила в огонь два памятных венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В результате они были уничтожены. В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального главка ведомства оперативно доложить по происшествию.Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя воздвигнут в 1967 году на площади Нахимова в память о защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны

https://ria.ru/20221124/kherson-1833850592.html

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происшествия, александр бастрыкин, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)