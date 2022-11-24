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В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны - РИА Новости, 24.11.2022
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В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны - РИА Новости, 24.11.2022
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:28
2022-11-24T11:29
происшествия
александр бастрыкин
севастополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала героической обороны Севастополя, инициирована передача материалов проверки из полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Севастополе 40-летняя женщина бросила в огонь два памятных венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В результате они были уничтожены. В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального главка ведомства оперативно доложить по происшествию.Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя воздвигнут в 1967 году на площади Нахимова в память о защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны
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происшествия, александр бастрыкин, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:28 24.11.2022 (обновлено: 11:29 24.11.2022)
 
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны

Бастрыкину доложат о женщине, бросившей в огонь два венка с мемориала обороны Севастополя

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкВечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в городе Севастополе
Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в городе Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Севастополе, где женщина бросила в огонь два венка с Мемориала героической обороны Севастополя, инициирована передача материалов проверки из полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Севастополе 40-летняя женщина бросила в огонь два памятных венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В результате они были уничтожены. В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального главка ведомства оперативно доложить по происшествию.
Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя воздвигнут в 1967 году на площади Нахимова в память о защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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