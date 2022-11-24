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Подачу заявки на землю для предпринимателей упростили в Подмосковье
Подачу заявки на землю для предпринимателей упростили в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2022
Подачу заявки на землю для предпринимателей упростили в Подмосковье
В Подмосковье появился новый цифровой сервис, с помощью которого предприниматели смогут отправить заявку на получение земель сельхозназначения. Найти его можно... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:55
2022-11-24T16:55
2022-11-24T16:55
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Подмосковье появился новый цифровой сервис, с помощью которого предприниматели смогут отправить заявку на получение земель сельхозназначения. Найти его можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой информацией поделился заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".Теперь бизнесмены смогут принять участие в программе "Подмосковные 10 га" в онлайн-формате. Кроме того, с помощью сервиса можно будет приобрести земельные участки с торгов."На геопортал Подмосковья уже загружено более 200 земельных участков общей площадью порядка трех тысяч гектаров для предоставления в безвозмездное пользование", – заявил Филимонов.Воспользоваться услугой можно будет после регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области через ЕСИА. Вся необходимая информация расположена в разделе "Подбор земельных участков СХ назначения". После внесения данных в специальную форму программа покажет подходящие участки, а также выберет наиболее предпочтительную программу сотрудничества с государством.На сайте также можно заполнить заявление на предоставление земельного участка. Для этого на сайте представлены три категории: "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах", "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов" или "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье появился новый цифровой сервис, с помощью которого предприниматели смогут отправить заявку на получение земель сельхозназначения. Найти его можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой информацией поделился заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360"
.
Теперь бизнесмены смогут принять участие в программе "Подмосковные 10 га" в онлайн-формате. Кроме того, с помощью сервиса можно будет приобрести земельные участки с торгов.
"На геопортал Подмосковья уже загружено более 200 земельных участков общей площадью порядка трех тысяч гектаров для предоставления в безвозмездное пользование", – заявил Филимонов.
Воспользоваться услугой можно будет после регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области через ЕСИА. Вся необходимая информация расположена в разделе "Подбор земельных участков СХ назначения". После внесения данных в специальную форму программа покажет подходящие участки, а также выберет наиболее предпочтительную программу сотрудничества с государством.
На сайте также можно заполнить заявление на предоставление земельного участка. Для этого на сайте представлены три категории: "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах", "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов" или "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов".