https://ria.ru/20221124/serial-1834091657.html

В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь"

В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь" - РИА Новости, 24.11.2022

В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь"

Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:30

2022-11-24T23:30

2022-11-24T23:30

россия

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.РКН подчеркнул, что выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России."Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение", - говорится в сообщении.Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ.

https://ria.ru/20220907/ivleeva-1815191038.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)