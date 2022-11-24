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В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь" - РИА Новости, 24.11.2022
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В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь"
В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь" - РИА Новости, 24.11.2022
В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь"
Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:30
2022-11-24T23:30
россия
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.РКН подчеркнул, что выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России."Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение", - говорится в сообщении.Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ.
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россия, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Русская православная церковь, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
23:30 24.11.2022
 
В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Монастырь"

РКН о сериале "Монастырь": отдельного требования о прокатном удостоверении не нужно

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Кадр из сериала "Монастырь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.
РКН подчеркнул, что выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России.
"Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение", - говорится в сообщении.
Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.
В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ.
Кадр из сериала Монастырь
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РоссияРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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