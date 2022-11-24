https://ria.ru/20221124/semya-1833840519.html

Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком

Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком - РИА Новости, 24.11.2022

Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком

В Омске автоинспекторы спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком, у которой сломался автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:36

2022-11-24T09:36

2022-11-24T12:39

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омск

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ОМСК, 24 ноя — РИА Новости. В Омске автоинспекторы спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком, у которой сломался автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Накануне вечером сотрудники ДПС проезжали по дороге Челябинск — Новосибирск. В районе 875-го километра они обратили внимание на машину ВАЗ-2111, стоявшую на обочине. В салоне находились водитель, его жена и котенок.Пара пыталась остановить проезжающие мимо машины, но на помощь никто не пришел. В своем автомобиле семья просидела около часа, за это время они успели замерзнуть.Автоинспекторы предложили им пересесть в патрульный автомобиль и отогреться. Там пара находилась до приезда эвакуатора, который вызвали сотрудники ГИБДД.

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омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск, авто