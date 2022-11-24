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Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком
Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком - РИА Новости, 24.11.2022
Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком
В Омске автоинспекторы спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком, у которой сломался автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:36
2022-11-24T09:36
2022-11-24T12:39
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ОМСК, 24 ноя — РИА Новости. В Омске автоинспекторы спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком, у которой сломался автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Накануне вечером сотрудники ДПС проезжали по дороге Челябинск — Новосибирск. В районе 875-го километра они обратили внимание на машину ВАЗ-2111, стоявшую на обочине. В салоне находились водитель, его жена и котенок.Пара пыталась остановить проезжающие мимо машины, но на помощь никто не пришел. В своем автомобиле семья просидела около часа, за это время они успели замерзнуть.Автоинспекторы предложили им пересесть в патрульный автомобиль и отогреться. Там пара находилась до приезда эвакуатора, который вызвали сотрудники ГИБДД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омск, авто
Хорошие новости, Происшествия, Омск, Авто
09:36 24.11.2022 (обновлено: 12:39 24.11.2022)
Омские полицейские спасли на трассе семью глухонемых с котенком
Омские полицейские спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком
ОМСК, 24 ноя — РИА Новости.
В Омске автоинспекторы спасли замерзающую на трассе семью глухонемых с котенком, у которой сломался автомобиль, рассказали
в пресс-службе регионального управления МВД.
Накануне вечером сотрудники ДПС проезжали по дороге Челябинск — Новосибирск. В районе 875-го километра они обратили внимание на машину ВАЗ-2111, стоявшую на обочине. В салоне находились водитель, его жена и котенок.
"Как оказалось, у них имеются нарушения слуха и речи, поэтому они объяснялись, набирая текст на телефоне. Так, мужчина сообщил, что они из Калачинского района. В Омск приехали, чтобы купить автомобиль. Однако по пути домой приобретенный ВАЗ заглох", — уточнили в пресс-службе.
Пара пыталась остановить проезжающие мимо машины, но на помощь никто не пришел. В своем автомобиле семья просидела около часа, за это время они успели замерзнуть.
Автоинспекторы предложили им пересесть в патрульный автомобиль и отогреться. Там пара находилась до приезда эвакуатора, который вызвали сотрудники ГИБДД.