https://ria.ru/20221124/sarov-1834014374.html
С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы
С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы - РИА Новости, 24.11.2022
С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы
С депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем из Сарова поговорят о поведении после того, как они устроили игру в бумажные шарики на заседании гордумы,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:04
2022-11-24T17:04
2022-11-24T17:04
саров
единая россия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. С депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем из Сарова поговорят о поведении после того, как они устроили игру в бумажные шарики на заседании гордумы, сообщили РИА Новости в нижегородском региональном отделении партии "Единая Россия".Ранее в соцсетях было опубликовано видео с заседания городской думы Сарова, на котором двое депутатов – Данченко и Клищ - затеяли игру в перебрасывание бумажных шариков прямо во время выступления коллеги."Инцидент произошел на совместном заседании комитетов городской думы города Сарова. На ход заседания случившийся инцидент не повлиял. Принято решение, что с депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем будут проведены индивидуальные беседы о недопустимости подобного поведения, порочащего честь и звание депутата", - заявили в пресс-службе реготделения партии ЕР, членами которой являются оба провинившихся народных избранника.
https://ria.ru/20220920/stepanenko-1818021626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саров, единая россия, общество
Саров, Единая Россия, Общество
С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы
С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры в бумажки на заседании гордумы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. С депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем из Сарова поговорят о поведении после того, как они устроили игру в бумажные шарики на заседании гордумы, сообщили РИА Новости в нижегородском региональном отделении партии "Единая Россия".
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с заседания городской думы Сарова, на котором двое депутатов – Данченко и Клищ - затеяли игру в перебрасывание бумажных шариков прямо во время выступления коллеги.
"Инцидент произошел на совместном заседании комитетов городской думы города Сарова. На ход заседания случившийся инцидент не повлиял. Принято решение, что с депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем будут проведены индивидуальные беседы о недопустимости подобного поведения, порочащего честь и звание депутата", - заявили в пресс-службе реготделения партии ЕР, членами которой являются оба провинившихся народных избранника.