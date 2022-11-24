https://ria.ru/20221124/sarov-1834014374.html

С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы

С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы - РИА Новости, 24.11.2022

С депутатами из Сарова побеседуют о поведении после игры на заседании думы

С депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем из Сарова поговорят о поведении после того, как они устроили игру в бумажные шарики на заседании гордумы,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:04

2022-11-24T17:04

2022-11-24T17:04

саров

единая россия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. С депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем из Сарова поговорят о поведении после того, как они устроили игру в бумажные шарики на заседании гордумы, сообщили РИА Новости в нижегородском региональном отделении партии "Единая Россия".Ранее в соцсетях было опубликовано видео с заседания городской думы Сарова, на котором двое депутатов – Данченко и Клищ - затеяли игру в перебрасывание бумажных шариков прямо во время выступления коллеги."Инцидент произошел на совместном заседании комитетов городской думы города Сарова. На ход заседания случившийся инцидент не повлиял. Принято решение, что с депутатами Евгением Данченко и Андреем Клищем будут проведены индивидуальные беседы о недопустимости подобного поведения, порочащего честь и звание депутата", - заявили в пресс-службе реготделения партии ЕР, членами которой являются оба провинившихся народных избранника.

https://ria.ru/20220920/stepanenko-1818021626.html

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саров, единая россия, общество