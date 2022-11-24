https://ria.ru/20221124/samsung-1833833018.html
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию - РИА Новости, 24.11.2022
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию
Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:58
2022-11-24T08:58
2022-11-24T08:58
экономика
россия
samsung
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники.Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок."Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", - рассказали в пресс-службе.В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, samsung
Экономика, Россия, Samsung
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию
В Samsung не принимали решения о возобновлении поставок в Россию
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок.
"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", - рассказали в пресс-службе.
В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.