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В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию - РИА Новости, 24.11.2022
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В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию - РИА Новости, 24.11.2022
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию
Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:58
2022-11-24T08:58
экономика
россия
samsung
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники.Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок."Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении​ поставок", - рассказали в пресс-службе.В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.
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экономика, россия, samsung
Экономика, Россия, Samsung
08:58 24.11.2022
 
В Samsung ответили на сообщения о задержке возобновления поставок в Россию

В Samsung не принимали решения о возобновлении поставок в Россию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФирменный салон Samsung Electronics в Москве
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фирменный салон Samsung Electronics в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок.
"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении​ поставок", - рассказали в пресс-службе.
В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.
 
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