https://ria.ru/20221124/rovno-1833854384.html

В Ровно вводят графики отключения света

В Ровно вводят графики отключения света - РИА Новости, 24.11.2022

В Ровно вводят графики отключения света

Из-за ограничения потребления электроэнергии в украинском Ровно школы и детские сады закрыты на этой неделе, в городе вводят графики отключения электричества,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:36

2022-11-24T10:36

2022-11-24T10:36

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Из-за ограничения потребления электроэнергии в украинском Ровно школы и детские сады закрыты на этой неделе, в городе вводят графики отключения электричества, сообщил мэр города Александр Третяк."По информации АО "Ровнооблэнерго": из-за перегрузки в сети срочно начато отключение потребителей от энергоснабжения. Школы, садики и внешкольное образование сегодня и завтра на вынужденных каникулах", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Он отметил, что в городе в четверг не будут курсировать троллейбусы. По состоянию на утро, как сообщает ООО "Ровнотеплоэнерго", включены 26 котельные, при этом еще не удалось подключить котельные на трех улицах города.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833846145.html

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ровно