В Ровно вводят графики отключения света
В Ровно на Украине вводят графики отключения света, учебу до конца недели отменили
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Из-за ограничения потребления электроэнергии в украинском Ровно школы и детские сады закрыты на этой неделе, в городе вводят графики отключения электричества, сообщил мэр города Александр Третяк.
"По информации АО "Ровнооблэнерго": из-за перегрузки в сети срочно начато отключение потребителей от энергоснабжения. Школы, садики и внешкольное образование сегодня и завтра на вынужденных каникулах", - написал Третяк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе в четверг не будут курсировать троллейбусы. По состоянию на утро, как сообщает ООО "Ровнотеплоэнерго", включены 26 котельные, при этом еще не удалось подключить котельные на трех улицах города.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.