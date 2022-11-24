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В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/rossiya-1833941133.html
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем
В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся. Естественно, кроме чувства гордости за таких людей это не может ничего вызывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относятся в Кремле.
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безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:02 24.11.2022 (обновлено: 14:52 24.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем

Песков заявил, что в Кремле гордятся людьми, использующими боевой опыт на благо Родины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции.
"Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся. Естественно, кроме чувства гордости за таких людей это не может ничего вызывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относятся в Кремле.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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