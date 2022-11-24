https://ria.ru/20221124/rossiya-1833941133.html
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем
В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:02
2022-11-24T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся. Естественно, кроме чувства гордости за таких людей это не может ничего вызывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относятся в Кремле.
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_45:0:2134:1567_1920x0_80_0_0_a68f33f955fd8dbed07e347eb101d9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:02 24.11.2022 (обновлено: 14:52 24.11.2022)
В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем
Песков заявил, что в Кремле гордятся людьми, использующими боевой опыт на благо Родины
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции.
"Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся. Естественно, кроме чувства гордости за таких людей это не может ничего вызывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относятся в Кремле.