https://ria.ru/20221124/rossiya-1833941133.html

В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем

В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем - РИА Новости, 24.11.2022

В Кремле прокомментировали уход главы администрации Читы добровольцем

В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:02

2022-11-24T14:02

2022-11-24T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий песков

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле испытывают гордость за людей, которые решают использовать свои навыки, свой боевой опыт на благо родины, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся. Естественно, кроме чувства гордости за таких людей это не может ничего вызывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относятся в Кремле.

https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр