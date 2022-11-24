https://ria.ru/20221124/roskomnadzor-1834005393.html
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией - РИА Новости, 24.11.2022
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:42
2022-11-24T16:42
2022-11-24T16:42
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве."В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил РКН в Telegram-канале.Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Добавляется, что в настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.
https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
Роскомнадзор за третий квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве.
"В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил РКН в Telegram-канале.
Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Добавляется, что в настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.