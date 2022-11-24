Рейтинг@Mail.ru
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/roskomnadzor-1834005393.html
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией - РИА Новости, 24.11.2022
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией
Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:42
2022-11-24T16:42
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве."В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил РКН в Telegram-канале.Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Добавляется, что в настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.
https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
16:42 24.11.2022
 
РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией

Роскомнадзор за третий квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве.
"В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил РКН в Telegram-канале.
Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Добавляется, что в настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:46
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала