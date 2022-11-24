https://ria.ru/20221124/roskomnadzor-1834005393.html

РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией

РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией - РИА Новости, 24.11.2022

РКН за квартал удалил более 89 тысяч страниц с запрещенной информацией

Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:42

2022-11-24T16:42

2022-11-24T16:42

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, за III квартал года, заявили в ведомстве."В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил РКН в Telegram-канале.Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Добавляется, что в настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен.

https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)