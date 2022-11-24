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Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске
Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске - РИА Новости, 24.11.2022
Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске
Самолет S7, направлявшийся из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут и срочно произведет посадку в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:22
2022-11-24T06:22
2022-11-24T11:14
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя – РИА Новости. Самолет S7, направлявшийся из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут и срочно произведет посадку в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Приамурья.Самолет рейса S7 5204 вылетел из Владивостока в Новосибирск в 9.07 по владивостокскому времени, но в 11.25 развернулся над Амурской областью в районе Сковородино и направился в обратную сторону.
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владивосток, новосибирск, благовещенск, s7 airlines, новости - туризм
Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, S7 Airlines, Туризм, Новости - Туризм
06:22 24.11.2022 (обновлено: 11:14 24.11.2022)
Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске
Самолет авиакомпании S7 сядет в Благовещенске из-за плохого самочувствия у пассажира