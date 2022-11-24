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Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске

Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске - РИА Новости, 24.11.2022

Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске

Самолет S7, направлявшийся из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут и срочно произведет посадку в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T06:22

2022-11-24T06:22

2022-11-24T11:14

владивосток

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новости - туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя – РИА Новости. Самолет S7, направлявшийся из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут и срочно произведет посадку в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Приамурья.Самолет рейса S7 5204 вылетел из Владивостока в Новосибирск в 9.07 по владивостокскому времени, но в 11.25 развернулся над Амурской областью в районе Сковородино и направился в обратную сторону.

владивосток

новосибирск

благовещенск

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владивосток, новосибирск, благовещенск, s7 airlines, новости - туризм