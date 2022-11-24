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Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.11.2022
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Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:54
2022-11-24T01:54
василий небензя
днепр (город)
россия
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 24 ноя - РИА Новости. Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - сказал Небензя.В качестве ширмы введен комендантский час, добавил он.
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василий небензя, днепр (город), россия, оон, вооруженные силы украины
Василий Небензя, Днепр (город), Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
01:54 24.11.2022
 
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра

Небензя: украинские боевики начали репрессии против мирных жителей на правом берегу Днепра

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 ноя - РИА Новости. Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - сказал Небензя.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:55Специальная военная операция на Украине
Власти сообщили о репрессиях Киева против жителей Херсона
В качестве ширмы введен комендантский час, добавил он.
 
Василий НебензяДнепр (город)РоссияООНВооруженные силы Украины
 
 
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