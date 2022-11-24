https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:54
2022-11-24T01:54
2022-11-24T01:54
василий небензя
днепр (город)
россия
оон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155912/86/1559128650_0:139:3082:1872_1920x0_80_0_0_ff1cfa87e4898975a26fa01188840d4a.jpg
ООН, 24 ноя - РИА Новости. Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - сказал Небензя.В качестве ширмы введен комендантский час, добавил он.
https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html
днепр (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155912/86/1559128650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa265670bbf0c84b02eeb2afbf5f524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, днепр (город), россия, оон, вооруженные силы украины
Василий Небензя, Днепр (город), Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
Небензя: украинские боевики начали репрессии против мирных жителей на правом берегу Днепра