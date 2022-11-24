https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html

Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра

Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.11.2022

Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра

Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:54

2022-11-24T01:54

2022-11-24T01:54

василий небензя

днепр (город)

россия

оон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155912/86/1559128650_0:139:3082:1872_1920x0_80_0_0_ff1cfa87e4898975a26fa01188840d4a.jpg

ООН, 24 ноя - РИА Новости. Украинские националисты, зашедшие на правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - сказал Небензя.В качестве ширмы введен комендантский час, добавил он.

https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий небензя, днепр (город), россия, оон, вооруженные силы украины