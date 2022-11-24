https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:06
2022-11-24T16:06
2022-11-24T16:33
владимир путин
россия
искусственный интеллект
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833987575_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_ccd26802e27344147423808e0cb0e688.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов."Начиная со следующего, 2023, года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент-индекс зрелости отраслей регионов", - сказал Путин, выступая на конференции "Сбера".По его словам, на основе индекса будут оцениваться практические результаты каждого субъекта, министерства и ведомства
https://ria.ru/20221124/putin-1833987312.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833987575_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_dbd963652ee8c73c0686b9b99a7bcdd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, искусственный интеллект, технологии
Владимир Путин, Россия, Искусственный интеллект, Технологии
16:06 24.11.2022 (обновлено: 16:33 24.11.2022)
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей экономики регионов