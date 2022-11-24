https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html

Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов

Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов - РИА Новости, 24.11.2022

Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов

Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:06

2022-11-24T16:06

2022-11-24T16:33

владимир путин

россия

искусственный интеллект

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов."Начиная со следующего, 2023, года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент-индекс зрелости отраслей регионов", - сказал Путин, выступая на конференции "Сбера".По его словам, на основе индекса будут оцениваться практические результаты каждого субъекта, министерства и ведомства

https://ria.ru/20221124/putin-1833987312.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, искусственный интеллект, технологии