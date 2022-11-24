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Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:06
2022-11-24T16:33
владимир путин
россия
искусственный интеллект
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов."Начиная со следующего, 2023, года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент-индекс зрелости отраслей регионов", - сказал Путин, выступая на конференции "Сбера".По его словам, на основе индекса будут оцениваться практические результаты каждого субъекта, министерства и ведомства
https://ria.ru/20221124/putin-1833987312.html
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владимир путин, россия, искусственный интеллект, технологии
Владимир Путин, Россия, Искусственный интеллект, Технологии
16:06 24.11.2022 (обновлено: 16:33 24.11.2022)
 
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов

Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей экономики регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов.
"Начиная со следующего, 2023, года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент-индекс зрелости отраслей регионов", - сказал Путин, выступая на конференции "Сбера".
По его словам, на основе индекса будут оцениваться практические результаты каждого субъекта, министерства и ведомства
Робот - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:00
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
 
Владимир ПутинРоссияИскусственный интеллектТехнологии
 
 
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