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Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой
Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой - РИА Новости, 24.11.2022
Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой
Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых территориях РФ, обстановка там остается тяжелой, необходимо обеспечить... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:30
2022-11-24T14:30
2022-11-24T14:48
специальная военная операция на украине
россия
политика
михаил мишустин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых территориях РФ, обстановка там остается тяжелой, необходимо обеспечить резервное питание на социальных объектах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы, но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры. Работа должна быть продолжена, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что особенно это касается работ в жилищном хозяйстве и социальных учреждениях."Во всех регионах нужно уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания. Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок. От этого напрямую зависят жизни и здоровье людей", - подчеркнул Мишустин.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20221123/kod-1833770645.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:30 24.11.2022 (обновлено: 14:48 24.11.2022)
Мишустин назвал обстановку на новых территориях России тяжелой
Мишустин заявил, что риски повреждения инфраструктуры в новых регионах России сохраняются