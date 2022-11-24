https://ria.ru/20221124/razrabotchik-1833831149.html

СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию

СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию

Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщила газета... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:44

2022-11-24T08:44

2022-11-24T09:30

экономика

денис кусков

россия

белоруссия

польша

electronic arts

снг

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники.По его словам, компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше. Как отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин, закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров, например, связанные с оперативным решением вопросов с техподдержкой."Если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому", — рассказал Мешалкин.Опрошенные изданием эксперты предположили, что из-за ухода из России будущие игры EA будут выходить без перевода на русский язык. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев пояснил, что "какая-то замена всегда найдется, и альтернатива российскому дубляжу точно появится". Вопрос только в том, насколько качественной она будет, добавил он.Что касается покупки новых продуктов компании, для геймеров мало что поменяется, поскольку с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.Electronic Arts в начале марта объявила о прекращении продаж своих продуктов в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. С тех пор новые товары компании не появлялись в отечественных магазинах.

https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html

https://ria.ru/20221017/ukhod-1824752348.html

россия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, денис кусков, россия, белоруссия, польша, electronic arts, снг, технологии