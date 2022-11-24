https://ria.ru/20221124/razrabotchik-1833831149.html
СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию
СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию
Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщила газета... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:44
2022-11-24T08:44
2022-11-24T09:30
экономика
денис кусков
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белоруссия
польша
electronic arts
снг
технологии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники.По его словам, компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше. Как отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин, закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров, например, связанные с оперативным решением вопросов с техподдержкой."Если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому", — рассказал Мешалкин.Опрошенные изданием эксперты предположили, что из-за ухода из России будущие игры EA будут выходить без перевода на русский язык. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев пояснил, что "какая-то замена всегда найдется, и альтернатива российскому дубляжу точно появится". Вопрос только в том, насколько качественной она будет, добавил он.Что касается покупки новых продуктов компании, для геймеров мало что поменяется, поскольку с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.Electronic Arts в начале марта объявила о прекращении продаж своих продуктов в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. С тех пор новые товары компании не появлялись в отечественных магазинах.
https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис кусков, россия, белоруссия, польша, electronic arts, снг, технологии
Экономика, Денис Кусков, Россия, Белоруссия, Польша, Electronic Arts, СНГ, Технологии
08:44 24.11.2022 (обновлено: 09:30 24.11.2022)
СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию
"Известия": разработчик компьютерных игр FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Американская корпорация Electronic Arts (ЕА), разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию, сообщила газета "Известия"
со ссылкой на источники.
"EA больше официально не представлены в России", — заявил один из собеседников издания.
По его словам, компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше
.
Как отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин, закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров, например, связанные с оперативным решением вопросов с техподдержкой.
"Если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому", — рассказал Мешалкин.
Опрошенные изданием эксперты предположили, что из-за ухода из России будущие игры EA будут выходить без перевода на русский язык. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев пояснил, что "какая-то замена всегда найдется, и альтернатива российскому дубляжу точно появится". Вопрос только в том, насколько качественной она будет, добавил он.
Что касается покупки новых продуктов компании, для геймеров мало что поменяется, поскольку с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Electronic Arts в начале марта объявила о прекращении продаж своих продуктов в России и Белоруссии
из-за ситуации на Украине
. С тех пор новые товары компании не появлялись в отечественных магазинах.