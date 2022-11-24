Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными
Путин: нужна обратная связь с производителями и теми, кто использует военную продукцию
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанк Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил
Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин.
"Важна, и я говорил об этом еще на прежней нашей встрече, обратная связь. Я знаю, что представители КБ, научных организаций и тем более промышленных предприятий работают с теми, кто использует эту специальную продукцию", - сказал Путин на заседании Координационного совета при правительстве РФ.
Он отметил необходимость своевременного внесения коррективов в эту работу.
"Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимым темпом и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу, а коррективы, конечно, всегда востребованы", - отметил Путин.