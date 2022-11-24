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Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными
Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными - РИА Новости, 24.11.2022
Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными
Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:45
2022-11-24T20:45
экономика
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил необходимость своевременного внесения коррективов в эту работу."Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимым темпом и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу, а коррективы, конечно, всегда востребованы", - отметил Путин.
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экономика, владимир путин, россия, безопасность
Экономика, Владимир Путин, Россия, Безопасность
20:45 24.11.2022
 
Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными

Путин: нужна обратная связь с производителями и теми, кто использует военную продукцию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанк Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил
 Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин.
"Важна, и я говорил об этом еще на прежней нашей встрече, обратная связь. Я знаю, что представители КБ, научных организаций и тем более промышленных предприятий работают с теми, кто использует эту специальную продукцию", - сказал Путин на заседании Координационного совета при правительстве РФ.
Он отметил необходимость своевременного внесения коррективов в эту работу.
"Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимым темпом и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу, а коррективы, конечно, всегда востребованы", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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