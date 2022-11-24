https://ria.ru/20221124/putin-1834071095.html

Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными

Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными - РИА Новости, 24.11.2022

Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными

Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:45

2022-11-24T20:45

2022-11-24T20:45

экономика

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нужна обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил необходимость своевременного внесения коррективов в эту работу."Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы необходимым темпом и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу, а коррективы, конечно, всегда востребованы", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, безопасность