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Путин поговорил по телефону с премьером Ирака - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин поговорил по телефону с премьером Ирака
Путин поговорил по телефону с премьером Ирака - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поговорил по телефону с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:56
2022-11-24T18:17
владимир путин
ирак
россия
в мире
опек
нефть
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мухаммеда Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны констатировали традиционно дружественный и конструктивный характер двустороннего сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на его развитие в различных областях. Кроме того, особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей."Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - добавляется в сообщении."С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении."При обмене мнениями в связи с эскалацией напряженности на севере Ирака президент России высказался за решение возникающих вопросов политико-дипломатическими средствами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html
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владимир путин, ирак, россия, в мире, опек, нефть
Владимир Путин, Ирак, Россия, В мире, ОПЕК, Нефть
17:56 24.11.2022 (обновлено: 18:17 24.11.2022)
 
Путин поговорил по телефону с премьером Ирака

Президент Путин поздравил премьера Ирака ас-Судани со вступлением в должность

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мухаммеда Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны констатировали традиционно дружественный и конструктивный характер двустороннего сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на его развитие в различных областях. Кроме того, особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей.
"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - добавляется в сообщении.
"С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
"При обмене мнениями в связи с эскалацией напряженности на севере Ирака президент России высказался за решение возникающих вопросов политико-дипломатическими средствами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинИракРоссияВ миреОПЕКНефть
 
 
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