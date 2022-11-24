https://ria.ru/20221124/putin-1834031229.html

Путин поговорил по телефону с премьером Ирака

Путин поговорил по телефону с премьером Ирака - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поговорил по телефону с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:56

2022-11-24T17:56

2022-11-24T18:17

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мухаммеда Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны констатировали традиционно дружественный и конструктивный характер двустороннего сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на его развитие в различных областях. Кроме того, особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей."Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - добавляется в сообщении."С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении."При обмене мнениями в связи с эскалацией напряженности на севере Ирака президент России высказался за решение возникающих вопросов политико-дипломатическими средствами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html

https://ria.ru/20221105/irak-1829333758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, ирак, россия, в мире, опек, нефть