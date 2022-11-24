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Путин предостерег от обмана Германа Грефа - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин предостерег от обмана Германа Грефа
Путин предостерег от обмана Германа Грефа - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предостерег от обмана Германа Грефа
Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:11
2022-11-24T19:17
герман греф
владимир путин
россия
сбер
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями".В ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту руководитель компании представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного."Семен Буденный — не Семен Михайлович", — уточнил Путин."Нет, но родственник", — ответил Греф.Сам Буденный опроверг слова главы "Сбера" и сообщил, что не является родственником полководца."Меня обманули, сказали, что родственник", — прокомментировал Греф."Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал Путин, комментируя слова Грефа.
https://ria.ru/20221124/putin-1833983369.html
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герман греф, владимир путин, россия, сбер, общество
Герман Греф, Владимир Путин, Россия, Сбер, Общество
17:11 24.11.2022 (обновлено: 19:17 24.11.2022)
 
Путин предостерег от обмана Германа Грефа

Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями "Сбера"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент России Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями".
В ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту руководитель компании представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:48
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
"Семен Буденный — не Семен Михайлович", — уточнил Путин.
"Нет, но родственник", — ответил Греф.
Сам Буденный опроверг слова главы "Сбера" и сообщил, что не является родственником полководца.
"Меня обманули, сказали, что родственник", — прокомментировал Греф.
"Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал Путин, комментируя слова Грефа.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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