https://ria.ru/20221124/putin-1834016221.html
Путин предостерег от обмана Германа Грефа
Путин предостерег от обмана Германа Грефа - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предостерег от обмана Германа Грефа
Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:11
2022-11-24T17:11
2022-11-24T19:17
герман греф
владимир путин
россия
сбер
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003308_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_599afa0443a88aec646d8a1126d5acd4.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями".В ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту руководитель компании представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного."Семен Буденный — не Семен Михайлович", — уточнил Путин."Нет, но родственник", — ответил Греф.Сам Буденный опроверг слова главы "Сбера" и сообщил, что не является родственником полководца."Меня обманули, сказали, что родственник", — прокомментировал Греф."Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал Путин, комментируя слова Грефа.
https://ria.ru/20221124/putin-1833983369.html
https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003308_252:0:2876:1968_1920x0_80_0_0_1599ad04a663d59bd6db84cfdb62fa8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, владимир путин, россия, сбер, общество
Герман Греф, Владимир Путин, Россия, Сбер, Общество
17:11 24.11.2022 (обновлено: 19:17 24.11.2022)
Путин предостерег от обмана Германа Грефа
Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями "Сбера"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями".
В ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту руководитель компании представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.
"Семен Буденный — не Семен Михайлович", — уточнил Путин.
"Нет, но родственник", — ответил Греф.
Сам Буденный опроверг слова главы "Сбера" и сообщил, что не является родственником полководца.
"Меня обманули, сказали, что родственник", — прокомментировал Греф.
"Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал Путин, комментируя слова Грефа.