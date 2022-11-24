https://ria.ru/20221124/putin-1834016221.html

Путин предостерег от обмана Германа Грефа

Путин предостерег от обмана Германа Грефа - РИА Новости, 24.11.2022

Путин предостерег от обмана Германа Грефа

Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями". РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:11

2022-11-24T17:11

2022-11-24T19:17

герман греф

владимир путин

россия

сбер

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег от обмана главу "Сбера" Германа Грефа и посоветовал внимательно "следить за потерями".В ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту руководитель компании представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного."Семен Буденный — не Семен Михайлович", — уточнил Путин."Нет, но родственник", — ответил Греф.Сам Буденный опроверг слова главы "Сбера" и сообщил, что не является родственником полководца."Меня обманули, сказали, что родственник", — прокомментировал Греф."Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал Путин, комментируя слова Грефа.

https://ria.ru/20221124/putin-1833983369.html

https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html

россия

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Дарья Буймова

герман греф, владимир путин, россия, сбер, общество