https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html

Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни

Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни - РИА Новости, 24.11.2022

Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни

Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

общество

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин."Продолжительность и качество жизни человека - это такой обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. И безусловно, вождение в клуб 80+, эта задача остается, мы, безусловно, к этому будем двигаться", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Путин отметил, что делаться это будет, в том числе, с помощью инструментов искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20221124/nauka-1834002836.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, сбер