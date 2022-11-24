Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни
Президент Путин назвал продолжительность и качество жизни человека важными показателями
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин.
"Продолжительность и качество жизни человека - это такой обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. И безусловно, вождение в клуб 80+, эта задача остается, мы, безусловно, к этому будем двигаться", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).
Путин отметил, что делаться это будет, в том числе, с помощью инструментов искусственного интеллекта.