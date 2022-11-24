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Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни
Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни - РИА Новости, 24.11.2022
Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни
Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
общество
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин."Продолжительность и качество жизни человека - это такой обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. И безусловно, вождение в клуб 80+, эта задача остается, мы, безусловно, к этому будем двигаться", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Путин отметил, что делаться это будет, в том числе, с помощью инструментов искусственного интеллекта.
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общество, владимир путин, россия, сбер
Общество, Владимир Путин, Россия, Сбер
16:37 24.11.2022
 
Путин рассказал об использовании ИИ для улучшения качества жизни

Президент Путин назвал продолжительность и качество жизни человека важными показателями

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Продолжительность и качество жизни человека являются важными показателями, вхождение в клуб 80+ остается приоритетом, сообщил президент России Владимир Путин.
"Продолжительность и качество жизни человека - это такой обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. И безусловно, вождение в клуб 80+, эта задача остается, мы, безусловно, к этому будем двигаться", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).
Путин отметил, что делаться это будет, в том числе, с помощью инструментов искусственного интеллекта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Путин призвал бизнес уделять внимание развитию науки
 
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