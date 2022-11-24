https://ria.ru/20221124/putin-1833991440.html
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации
Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:11
2022-11-24T16:11
2022-11-24T16:11
общество
технологии
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства."Москва сделала кардинальный шаг вперёд в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. В свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта - речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта... Я прошу и мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Технологии, Владимир Путин, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сбер
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации
Путин призвал перенять опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по городскому хозяйству