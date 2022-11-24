https://ria.ru/20221124/putin-1833991440.html

Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации

Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации

Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:11

2022-11-24T16:11

2022-11-24T16:11

общество

технологии

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства."Москва сделала кардинальный шаг вперёд в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. В свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта - речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта... Я прошу и мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), россия, сбер