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Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации
Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:11
2022-11-24T16:11
общество
технологии
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства."Москва сделала кардинальный шаг вперёд в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. В свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта - речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта... Я прошу и мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну",&nbsp; - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, технологии, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), россия, сбер
Общество, Технологии, Владимир Путин, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сбер
16:11 24.11.2022
 
Путин призвал перенять опыт Москвы в цифровой трансформации

Путин призвал перенять опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по городскому хозяйству

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал перенимать опыт Москвы по бесплатному доступу к данным по разным отраслям городского хозяйства.
"Москва сделала кардинальный шаг вперёд в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. В свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта - речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта... Я прошу и мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну",  - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:06
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияСбер
 
 
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