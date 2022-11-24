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Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами - РИА Новости, 24.11.2022
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
технологии
владимир путин
россия
сбер
московский физико-технический институт
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития."Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития. Уверен, так будет и в будущем", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Путин поблагодарил отечественных исследователей, которые не так давно начали путь в науке, но уже формируют технологический потенциал страны.Президент также поблагодарил и тех, "кто проявляет технологическую повестку, задает столь важный для будущего страны вектор".Он отметил, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире.
https://ria.ru/20221124/putin-1833985795.html
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технологии, владимир путин, россия, сбер, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий
16:00 24.11.2022
 
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами

Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами страны в технологическом развитии

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития.
"Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития. Уверен, так будет и в будущем", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:56
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Путин поблагодарил отечественных исследователей, которые не так давно начали путь в науке, но уже формируют технологический потенциал страны.
"В том числе и целый ряд молодых ученых хотел бы отметить. Среди них Алексей Наумов и Сергей Самсонов из Высшей Школы экономики, Владислав Буздин и Инна Минашева из МФТИ, Денис Тургапов из Института системного программирования, Руслан Лукин из Университета Иннополис, Анна Колюшина и Николай Никитин… Иван Аселегес из Сколтеха, Семен Буденый из Института искусственного интеллекта, Ирина Соколова из лаборатории Сбер", - отметил президент.
Президент также поблагодарил и тех, "кто проявляет технологическую повестку, задает столь важный для будущего страны вектор".
"Это Сбер, который взял на себя главную ответственность за координацию работы по развитию искусственного интеллекта. Это, безусловно не могу не сказать о своих коллегах в правительстве, это министерства цифрового и экономического развития", - сказал глава государства.
Он отметил, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:53
Путин поручил подготовить указ по изменениям в нацстратегию развития ИИ
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияСберМосковский физико-технический институтСколковский институт науки и технологий
 
 
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