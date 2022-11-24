https://ria.ru/20221124/putin-1833987312.html
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами - РИА Новости, 24.11.2022
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
технологии
владимир путин
россия
сбер
московский физико-технический институт
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития."Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития. Уверен, так будет и в будущем", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Путин поблагодарил отечественных исследователей, которые не так давно начали путь в науке, но уже формируют технологический потенциал страны.Президент также поблагодарил и тех, "кто проявляет технологическую повестку, задает столь важный для будущего страны вектор".Он отметил, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире.
https://ria.ru/20221124/putin-1833985795.html
https://ria.ru/20221124/natsstrategiya-1833985120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, сбер, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами
Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами страны в технологическом развитии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития.
"Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития. Уверен, так будет и в будущем", - сказал он на конференции "Сбера
" по искусственному интеллекту.
Путин поблагодарил отечественных исследователей, которые не так давно начали путь в науке, но уже формируют технологический потенциал страны.
"В том числе и целый ряд молодых ученых хотел бы отметить. Среди них Алексей Наумов и Сергей Самсонов из Высшей Школы экономики, Владислав Буздин и Инна Минашева из МФТИ, Денис Тургапов из Института системного программирования, Руслан Лукин из Университета Иннополис, Анна Колюшина и Николай Никитин… Иван Аселегес из Сколтеха, Семен Буденый из Института искусственного интеллекта, Ирина Соколова из лаборатории Сбер", - отметил президент.
Президент также поблагодарил и тех, "кто проявляет технологическую повестку, задает столь важный для будущего страны вектор".
"Это Сбер, который взял на себя главную ответственность за координацию работы по развитию искусственного интеллекта. Это, безусловно не могу не сказать о своих коллегах в правительстве, это министерства цифрового и экономического развития", - сказал глава государства.
Он отметил, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире.