https://ria.ru/20221124/putin-1833987312.html

Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами

Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами - РИА Новости, 24.11.2022

Путин назвал разработчиков ИИ надежными партнерами

Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:00

технологии

владимир путин

россия

сбер

московский физико-технический институт

сколковский институт науки и технологий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810537206_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_0304a9d7df335ff344ea7ac02f8ffdae.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает разработчиков искусственного интеллекта надежными, эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития."Считаю, уважаемые коллеги, друзья, вас надежными эффективными партнерами государства в вопросах технологического развития. Уверен, так будет и в будущем", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Путин поблагодарил отечественных исследователей, которые не так давно начали путь в науке, но уже формируют технологический потенциал страны.Президент также поблагодарил и тех, "кто проявляет технологическую повестку, задает столь важный для будущего страны вектор".Он отметил, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире.

https://ria.ru/20221124/putin-1833985795.html

https://ria.ru/20221124/natsstrategiya-1833985120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, сбер, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий