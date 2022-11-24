https://ria.ru/20221124/putin-1833983369.html
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги - РИА Новости, 24.11.2022
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:48
2022-11-24T15:48
2022-11-24T15:48
технологии
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, сбер
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
Президент Путин: каждый шестой рубль в 2021 году "Сбер" заработал благодаря ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.