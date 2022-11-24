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Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги - РИА Новости, 24.11.2022
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги
Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:48
2022-11-24T15:48
технологии
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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технологии, владимир путин, россия, сбер
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер
15:48 24.11.2022
 
Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги

Президент Путин: каждый шестой рубль в 2021 году "Сбер" заработал благодаря ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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ТехнологииВладимир ПутинРоссияСбер
 
 
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