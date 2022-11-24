https://ria.ru/20221124/putin-1833983369.html

Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги

Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги - РИА Новости, 24.11.2022

Путин рассказал, как ИИ помогает "Сберу" зарабатывать деньги

Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:48

2022-11-24T15:48

2022-11-24T15:48

технологии

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый шестой рубль в прошлом году "Сбер" заработал благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, сбер