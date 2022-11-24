https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html

Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ

Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ

Для перехода на современную модель развития искусственного интеллекта нужно сначала навести порядок в отраслях, нужны четкие сроки выполнения всех задач, заявил РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:43

2022-11-24T15:43

2022-11-24T15:43

технологии

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Для перехода на современную модель развития искусственного интеллекта нужно сначала навести порядок в отраслях, нужны четкие сроки выполнения всех задач, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому, занимаясь цифровизацией и применением технологий искусственного интеллекта нужно безусловно сначала навести порядок, как говорится, в собственном хозяйстве, в любом собственном хозяйстве. Второй элемент - это система проектного управления, если она отсутствует, то попытка любых изменений может закончиться провалом. Нужна четкая постановка задачи и сроков ее выполнения, нацеленность на конкретный, достижимый результат и обеспечение его необходимыми ресурсами", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/oblako-1833977864.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, сбер