https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ
Для перехода на современную модель развития искусственного интеллекта нужно сначала навести порядок в отраслях, нужны четкие сроки выполнения всех задач, заявил РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:43
2022-11-24T15:43
2022-11-24T15:43
технологии
владимир путин
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Для перехода на современную модель развития искусственного интеллекта нужно сначала навести порядок в отраслях, нужны четкие сроки выполнения всех задач, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому, занимаясь цифровизацией и применением технологий искусственного интеллекта нужно безусловно сначала навести порядок, как говорится, в собственном хозяйстве, в любом собственном хозяйстве. Второй элемент - это система проектного управления, если она отсутствует, то попытка любых изменений может закончиться провалом. Нужна четкая постановка задачи и сроков ее выполнения, нацеленность на конкретный, достижимый результат и обеспечение его необходимыми ресурсами", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/oblako-1833977864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, сбер
Технологии, Владимир Путин, Россия, Сбер
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ
Президент Путин: для перехода на новую модель развития ИИ нужно навести порядок в отраслях