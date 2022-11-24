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Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины
Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины
Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина",... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:44
2022-11-24T16:18
в мире
владимир путин
рышард чарнецкий
анджей дуда
россия
польша
украина
европарламент
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина", пишет Polsat News.По словам депутата, "если бы украинцы сказали "извините", то в Польше это было бы принято с пониманием". Чарнецкий также подчеркнул, что Россия будет способна использовать такие ситуации в свою пользу.Депутат ЕП отметил, что для него непонятна позиция одного из украинских политиков насчет польско-украинских отношений."Для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Киеву следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы", — выразил он свое недоумение.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html
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в мире, владимир путин, рышард чарнецкий, анджей дуда, россия, польша, украина, европарламент, зрк с-300
В мире, Владимир Путин, Рышард Чарнецкий, Анджей Дуда, Россия, Польша, Украина, Европарламент, ЗРК С-300
12:44 24.11.2022 (обновлено: 16:18 24.11.2022)
 
Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины

Евродепутат Чарнецкий: Киев сделал подарок Путину, не извинившись за ЧП с ракетой в Польше

© AP Photo / Michal DyjukПолиция на месте падения ракеты в Польше
Полиция на месте падения ракеты в Польше - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Полиция на месте падения ракеты в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина", пишет Polsat News.

"Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от нее извинений", — заявил политик.

По словам депутата, "если бы украинцы сказали "извините", то в Польше это было бы принято с пониманием". Чарнецкий также подчеркнул, что Россия будет способна использовать такие ситуации в свою пользу.
Депутат ЕП отметил, что для него непонятна позиция одного из украинских политиков насчет польско-украинских отношений.
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"Для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Киеву следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы", — выразил он свое недоумение.
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
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При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.
Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреВладимир ПутинРышард ЧарнецкийАнджей ДудаРоссияПольшаУкраинаЕвропарламентЗРК С-300
 
 
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