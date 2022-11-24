12:44 24.11.2022 (обновлено: 16:18 24.11.2022)
Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины
Евродепутат Чарнецкий: Киев сделал подарок Путину, не извинившись за ЧП с ракетой в Польше
© AP Photo / Michal DyjukПолиция на месте падения ракеты в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Полиция на месте падения ракеты в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина", пишет Polsat News.
"Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от нее извинений", — заявил политик.
По словам депутата, "если бы украинцы сказали "извините", то в Польше это было бы принято с пониманием". Чарнецкий также подчеркнул, что Россия будет способна использовать такие ситуации в свою пользу.
Депутат ЕП отметил, что для него непонятна позиция одного из украинских политиков насчет польско-украинских отношений.
"Для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Киеву следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы", — выразил он свое недоумение.
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.
Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.