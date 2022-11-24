https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html

Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины

Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины

Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина",... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:44

2022-11-24T12:44

2022-11-24T16:18

в мире

владимир путин

рышард чарнецкий

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в Пшеводуве "подарком для Путина", пишет Polsat News.По словам депутата, "если бы украинцы сказали "извините", то в Польше это было бы принято с пониманием". Чарнецкий также подчеркнул, что Россия будет способна использовать такие ситуации в свою пользу.Депутат ЕП отметил, что для него непонятна позиция одного из украинских политиков насчет польско-украинских отношений."Для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Киеву следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы", — выразил он свое недоумение.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.При этом в Минобороны России рассказали, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html

https://ria.ru/20221124/mid-1833823574.html

https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html

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в мире, владимир путин, рышард чарнецкий, анджей дуда, россия, польша, украина, европарламент, зрк с-300