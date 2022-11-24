Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833942796.html
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки - РИА Новости, 24.11.2022
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки
Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:39
2022-11-24T18:39
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745025176_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_cd228a6d4aed4fcdaaa6031aea26b606.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед клиентами сократились с начала года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745025176_588:319:2893:2048_1920x0_80_0_0_785691f816baf809e1bb30d7b5447850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, туристы
18:39 24.11.2022
 
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки

Туроператоры должны вернуть клиентам за отмененные поездки более двух миллиардов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в аэропорту Шереметьево в Москве
Мужчина в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.
При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.
В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед клиентами сократились с начала года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей.
Санта-Клаус на рождественской ярмарке в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 18:46Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Европу на Новый год
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМайя Ломидзетуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала