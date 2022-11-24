https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833942796.html

Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки

Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки - РИА Новости, 24.11.2022

Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки

Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:39

2022-11-24T18:39

2022-11-24T18:39

туризм

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майя ломидзе

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед клиентами сократились с начала года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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