https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833942796.html
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки - РИА Новости, 24.11.2022
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки
Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:39
2022-11-24T18:39
2022-11-24T18:39
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
туристы
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед клиентами сократились с начала года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, туристы
Туроператоры назвали размер долга перед клиентами за несостоявшиеся поездки
Туроператоры должны вернуть клиентам за отмененные поездки более двух миллиардов рублей
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.
При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.
В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала
РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед клиентами сократились с начала года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей.