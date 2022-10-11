https://ria.ru/20221011/dolgi-1823128677.html
Долги российских туроператоров перед клиентами сократились в четыре раза
Долги российских туроператоров перед клиентами сократились в четыре раза - РИА Новости, 11.10.2022
Долги российских туроператоров перед клиентами сократились в четыре раза
Долги российских туроператоров перед туристами сократились с начала года в 4 раза, до 10 миллиардов рублей, большая их часть будет закрыта до конца года,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:10
2022-10-11T15:10
2022-10-11T15:45
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
экономика
украина
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Долги российских туроператоров перед туристами сократились с начала года в 4 раза, до 10 миллиардов рублей, большая их часть будет закрыта до конца года, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Догузова."В начале этого года долг составлял 40 миллиардов, к лету этого года, по данным на август, он составил 24 миллиарда рублей. Сейчас долг составляет около 10 миллиардов на текущую дату. Долг с начала года сократился в 4 раза. Мы видим динамику: в последние месяцы он по миллиарду сокращался", - сказала Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма.По ее словам, из оставшихся 10 миллиардов рублей "ковидные" долги составили менее 3 миллиардов рублей. "Все остальное - санкционные долги, которые образовались в момент, когда началось санкционное давление на нашу страну... Мы рассчитываем, что большая часть этой суммы до конца этого года будет полностью закрыта", - добавила глава Ростуризма.В июле Догузова говорила, что долги туроператоров за "ковидные" туры сократились с 44 миллиардов рублей до 5 миллиардов в начале года, затем к ним присоединились невыполненные обязательства за туры, несостоявшиеся с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине. В то же время глава Ростуризма указывала, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, экономика, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Экономика, Украина, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
15:10 11.10.2022 (обновлено: 15:45 11.10.2022)
Долги российских туроператоров перед клиентами сократились в четыре раза
Догузова: долги туроператоров перед клиентами с начала года сократились в четыре раза
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Долги российских туроператоров перед туристами сократились с начала года в 4 раза, до 10 миллиардов рублей, большая их часть будет закрыта до конца года, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В начале этого года долг составлял 40 миллиардов, к лету этого года, по данным на август, он составил 24 миллиарда рублей. Сейчас долг составляет около 10 миллиардов на текущую дату. Долг с начала года сократился в 4 раза. Мы видим динамику: в последние месяцы он по миллиарду сокращался", - сказала Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма.
По ее словам, из оставшихся 10 миллиардов рублей "ковидные" долги составили менее 3 миллиардов рублей. "Все остальное - санкционные долги, которые образовались в момент, когда началось санкционное давление на нашу страну... Мы рассчитываем, что большая часть этой суммы до конца этого года будет полностью закрыта", - добавила глава Ростуризма.
В июле Догузова говорила, что долги туроператоров за "ковидные" туры сократились с 44 миллиардов рублей до 5 миллиардов в начале года, затем к ним присоединились невыполненные обязательства за туры, несостоявшиеся с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине
. В то же время глава Ростуризма указывала, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей.