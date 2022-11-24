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Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре - РИА Новости, 24.11.2022
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https://ria.ru/20221124/protokol-1834029293.html
Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре
Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре - РИА Новости, 24.11.2022
Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре
Пермь в декабре подпишет протокол для установления дружеских отношений с китайским Чанчжоу, сообщил глава российского города Алексей Демкин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:52
2022-11-24T17:52
россия-китай: главное
пермь
чанчжоу
цзянсу
китай
россия
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ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Пермь в декабре подпишет протокол для установления дружеских отношений с китайским Чанчжоу, сообщил глава российского города Алексей Демкин."С Чанчжоу готовимся подписывать протокол о намерениях по установлению дружеских отношений между нашими городами. Думаю, он будет пописан в декабре 2022 года", — рассказал Демкин во время прямого эфира с жителями в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что процедура будет организована в дистанционном формате.Чанчжоу находится в провинции Цзянсу КНР, между Шанхаем и Нанкином. В городе проживают более 5 миллионов человек.В 2003 году город Пермь подписал протокол о намерениях установления дружественных отношений с китайским городом Циндао, в котором проживают более 9 миллионов человек, а в 2006 году стороны заключили соглашение о развитии дружественных связей. По данным пермских властей, в рамках побратимских связей города сотрудничают в реализации проектов в сферах образования, культуры, молодёжной политики и городского хозяйства.
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пермь, чанчжоу, цзянсу, китай, россия
Россия-Китай: Главное, Пермь, Чанчжоу, Цзянсу, Китай, Россия
17:52 24.11.2022
 

Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре

© Фото : пресс-служба администрации ПермиГлава Перми Алексей Демкин
Глава Перми Алексей Демкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : пресс-служба администрации Перми
Глава Перми Алексей Демкин
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Пермь в декабре подпишет протокол для установления дружеских отношений с китайским Чанчжоу, сообщил глава российского города Алексей Демкин.
"С Чанчжоу готовимся подписывать протокол о намерениях по установлению дружеских отношений между нашими городами. Думаю, он будет пописан в декабре 2022 года", — рассказал Демкин во время прямого эфира с жителями в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что процедура будет организована в дистанционном формате.
Чанчжоу находится в провинции Цзянсу КНР, между Шанхаем и Нанкином. В городе проживают более 5 миллионов человек.
В 2003 году город Пермь подписал протокол о намерениях установления дружественных отношений с китайским городом Циндао, в котором проживают более 9 миллионов человек, а в 2006 году стороны заключили соглашение о развитии дружественных связей. По данным пермских властей, в рамках побратимских связей города сотрудничают в реализации проектов в сферах образования, культуры, молодёжной политики и городского хозяйства.
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