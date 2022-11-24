https://ria.ru/20221124/protokol-1834029293.html

Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре

Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре - РИА Новости, 24.11.2022

Мэр Демкин: Пермь подпишет протокол о дружбе с китайским Чанчжоу в декабре

Пермь в декабре подпишет протокол для установления дружеских отношений с китайским Чанчжоу, сообщил глава российского города Алексей Демкин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:52

2022-11-24T17:52

2022-11-24T17:52

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ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Пермь в декабре подпишет протокол для установления дружеских отношений с китайским Чанчжоу, сообщил глава российского города Алексей Демкин."С Чанчжоу готовимся подписывать протокол о намерениях по установлению дружеских отношений между нашими городами. Думаю, он будет пописан в декабре 2022 года", — рассказал Демкин во время прямого эфира с жителями в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что процедура будет организована в дистанционном формате.Чанчжоу находится в провинции Цзянсу КНР, между Шанхаем и Нанкином. В городе проживают более 5 миллионов человек.В 2003 году город Пермь подписал протокол о намерениях установления дружественных отношений с китайским городом Циндао, в котором проживают более 9 миллионов человек, а в 2006 году стороны заключили соглашение о развитии дружественных связей. По данным пермских властей, в рамках побратимских связей города сотрудничают в реализации проектов в сферах образования, культуры, молодёжной политики и городского хозяйства.

https://ria.ru/20220425/shou-1785262927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермь, чанчжоу, цзянсу, китай, россия