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"Нашли десятки трупов". Кто устроил бойню на окраине Брянска

"Нашли десятки трупов". Кто устроил бойню на окраине Брянска - РИА Новости, 24.11.2022

"Нашли десятки трупов". Кто устроил бойню на окраине Брянска

В Брянске обсуждают громкое происшествие: сгорел известный в городе приют для домашних животных. Погибли 66 кошек и две собаки. Полиция проводит экспертизу... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:00

2022-11-24T08:00

2022-11-24T10:55

брянск

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянске обсуждают громкое происшествие: сгорел известный в городе приют для домашних животных. Погибли 66 кошек и две собаки. Полиция проводит экспертизу. Хозяин — ветеран уголовного розыска — уверен, что это поджог.Горящая дверьВосемнадцатого ноября Геннадий Пальчиковский зашел, как обычно, в "Дом бродяги" с 70 питомцами, в основном кошками. Наполнил миски, почистил лотки и вольеры. Поздно вечером отправился домой, где еще несколько часов готовил животным еду на завтра."На следующий день приехал около обеда, — рассказывает он. — Открыл первую, железную, дверь в тамбур и увидел, что вторая, деревянная, полыхает. Двери, кстати, никогда не запирал. Хорошо, что рядом стояла канистра воды. Быстро потушил огонь и заглянул внутрь. Все кошки и собаки были мертвы — отравились угарным газом".Сразу вызвал полицию и спасателей. Силовики осмотрели помещение, взяли образцы сгоревшего материала. По словам Пальчиковского, дознаватели МЧС склоняются к версии поджога, а не случайного возгорания."Проводка полностью исправна, да и находится на втором этаже, — объясняет Геннадий. — На первом была печка-буржуйка, однако я ее потушил накануне вечером. Других потенциальных источников возгорания нет".Удачное место"Дом бродяги" Пальчиковский открыл ровно пять лет назад — в ноябре 2017-го. Тогда уже был на пенсии. Много лет он прослужил оперуполномоченным угрозыска Советского РОВД в Брянске."Помогать покалеченным и брошенным животным старался всегда, но времени на службе катастрофически не хватало, — вспоминает бывший оперативник. — Выйдя в отставку, подрабатывал в такси. Как-то вез пассажира и заметил на улице еле живого обгоревшего кота. Без одного глаза. Бабушки из подъезда сообщили, что дети местных наркоманов бросили его в костер просто ради забавы".Занялся им, выходил — каждый день привозил корм, мазал ожоги. Тогда и возникла идея открыть приют. Но подходящего помещения не было. Помог случай.Один из клиентов, когда проезжали мимо садоводческого товарищества "Урожайное", обмолвился, что там продается заброшенный участок. Недорого. Геннадий связался с владельцем, взял кредит и выкупил землю.Место хорошее — вдали от городского шума, рядом с лесом. Дачники приезжали только на лето. Постоянно жили лишь несколько человек. И почти со всеми Пальчиковский быстро поладил."Я построил деревянный домик, перевез туда обгоревшего кота и еще трех больных кошек, — продолжает он. — С тех пор, когда попадались покалеченные или брошенные животные, забирал к себе. Лечил, затем пристраивал в надежные руки. Вскоре к этому подключилась соседка по участку. Договорились, что она берет собак, а я кошек".Несколько псов взял и к себе на участок. Сделал для них вольеры.Недовольные соседиБыло непросто — денег едва хватало на корм и лекарства, а многие животные нуждались в помощи ветеринаров. Со временем о приюте узнали волонтеры и зоозащитники. Помогали как материально, так и с поиском новых хозяев для питомцев.Постепенно дела у "Дома бродяги" наладились. Однако такое соседство не нравилось некоторым дачникам."Конечно, собаки в вольере, как и у многих в садах, лаяли на прохожих, — объясняет Геннадий. — Но ни разу ни на кого не кидались. А на меня писали жалобы. Несколько раз проверяла полиция — никаких нарушений не нашли. Посыпались угрозы. Однажды прямо заявили: "Твоего приюта здесь не будет".За пару лет собак трижды травили ядом. И вот поджог. Погибли два пса и 66 кошек. Половина — после операции."Подожгли либо кто-то из соседей, либо наркоманы, — говорит ветеран угрозыска. — В этом лесу часто оставляют закладки. Соответственно, собаки постоянно лают, привлекая лишнее внимание. Как бывший опер, уверен, что преступников найдут. Главное, чтобы была зацепка — биллинг телефона или отпечатки пальцев".В областном управлении МВД РИА Новости сообщили, что сейчас проводят проверку. Ждут результатов экспертиз — потом, возможно, откроют уголовное дело.Для пенсионера гибель питомцев — тяжелый удар. Однако он не сдастся. Приют отремонтирует, установит камеры видеонаблюдения, пожарную сигнализацию. И надеется, что собранных средств хватит.

брянск

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

брянск, происшествия