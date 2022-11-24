https://ria.ru/20221124/proekty-1834014591.html

РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд

РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд - РИА Новости, 24.11.2022

РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд

На сегодняшний день на рассмотрении Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и созданного в ее рамках... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:14

2022-11-24T17:14

2022-11-24T17:14

российский фонд прямых инвестиций

китай

россия

экономика

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день на рассмотрении Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находится свыше 70 проектов на общую сумму свыше 120 миллиардов долларов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Представители РФПИ приняли участие в 9-м ежегодном заседании межправкомиссии. В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные вопросы инвестиционного сотрудничества и дальнейшего развития двусторонних торгово-экономического связей.РФПИ является сопредседателем консультационного комитета предпринимателей и играет лидирующую роль координатора по сбору, анализу, структурированию и реализации проектов и является ключевым связующим звеном в развитии экономических и финансовых отношений между РФ и КНР.В сообщении РФПИ отмечается, что комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. В рамках его деятельности РФПИ предоставляет рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также применяет компетенции в сфере прямых инвестиций и проектного финансирования для продвижения проектов Комиссии и привлечения финансирования.Знаковым событием для российско-китайского торгового сотрудничества в ноябре 2022 года стал запуск движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур, соединившему населенные пункты Нижнеленинское Еврейской Автономной Области в РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян в КНР. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.Железнодорожный мост через Амур стал новым транспортным коридором между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений. В частности, расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами.РФПИ входит в число ведущих суверенных фондов мира и обладает диверсифицированным портфелем инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики. В частности, РФПИ сыграл решающую роль в создании и финансировании триады "тесты-препарат-вакцина" против коронавируса, которая позволила спасти миллионы жизней более чем в 30 странах мира.

https://ria.ru/20221116/most-1831896735.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский фонд прямых инвестиций, китай, россия, экономика