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РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд - РИА Новости, 24.11.2022
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РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд
РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд - РИА Новости, 24.11.2022
РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд
На сегодняшний день на рассмотрении Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и созданного в ее рамках... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:14
2022-11-24T17:14
российский фонд прямых инвестиций
китай
россия
экономика
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день на рассмотрении Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находится свыше 70 проектов на общую сумму свыше 120 миллиардов долларов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Представители РФПИ приняли участие в 9-м ежегодном заседании межправкомиссии. В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные вопросы инвестиционного сотрудничества и дальнейшего развития двусторонних торгово-экономического связей.РФПИ является сопредседателем консультационного комитета предпринимателей и играет лидирующую роль координатора по сбору, анализу, структурированию и реализации проектов и является ключевым связующим звеном в развитии экономических и финансовых отношений между РФ и КНР.В сообщении РФПИ отмечается, что комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. В рамках его деятельности РФПИ предоставляет рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также применяет компетенции в сфере прямых инвестиций и проектного финансирования для продвижения проектов Комиссии и привлечения финансирования.Знаковым событием для российско-китайского торгового сотрудничества в ноябре 2022 года стал запуск движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур, соединившему населенные пункты Нижнеленинское Еврейской Автономной Области в РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян в КНР. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.Железнодорожный мост через Амур стал новым транспортным коридором между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений. В частности, расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами.РФПИ входит в число ведущих суверенных фондов мира и обладает диверсифицированным портфелем инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики. В частности, РФПИ сыграл решающую роль в создании и финансировании триады "тесты-препарат-вакцина" против коронавируса, которая позволила спасти миллионы жизней более чем в 30 странах мира.
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российский фонд прямых инвестиций, китай, россия, экономика
Российский фонд прямых инвестиций, Китай, Россия, Экономика
17:14 24.11.2022
 

РФПИ и партнеры из Китая рассматривают проекты на сумму свыше $120 млрд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд Российского фонда прямых инвестиций
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день на рассмотрении Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находится свыше 70 проектов на общую сумму свыше 120 миллиардов долларов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Представители РФПИ приняли участие в 9-м ежегодном заседании межправкомиссии. В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные вопросы инвестиционного сотрудничества и дальнейшего развития двусторонних торгово-экономического связей.
РФПИ является сопредседателем консультационного комитета предпринимателей и играет лидирующую роль координатора по сбору, анализу, структурированию и реализации проектов и является ключевым связующим звеном в развитии экономических и финансовых отношений между РФ и КНР.
В сообщении РФПИ отмечается, что комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. В рамках его деятельности РФПИ предоставляет рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также применяет компетенции в сфере прямых инвестиций и проектного финансирования для продвижения проектов Комиссии и привлечения финансирования.
Строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:50Россия-Китай: Главное
Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур
Знаковым событием для российско-китайского торгового сотрудничества в ноябре 2022 года стал запуск движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур, соединившему населенные пункты Нижнеленинское Еврейской Автономной Области в РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян в КНР. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.
Железнодорожный мост через Амур стал новым транспортным коридором между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений. В частности, расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами.
РФПИ входит в число ведущих суверенных фондов мира и обладает диверсифицированным портфелем инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики. В частности, РФПИ сыграл решающую роль в создании и финансировании триады "тесты-препарат-вакцина" против коронавируса, которая позволила спасти миллионы жизней более чем в 30 странах мира.
 
Российский фонд прямых инвестицийКитайРоссияЭкономика
 
 
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