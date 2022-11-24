Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель ДИПП Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Переход на отечественную систему автоматизированного проектирования поможет предприятию обеспечить независимость информационной инфраструктуры и сохранить устойчивость производства. Система разработана отечественной компанией и представлена в столичном "Банке технологий", который мы запустили в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производств", - отметил Овчинский.
Он добавил, что сегодня в "Банке технологий" представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО.
Как рассказали в ДИПП, в процессе разработки нового оборудования "Элтеза" использует 3D-моделирование. Применение отечественного ПО позволит создавать цифровую модель изделия и одновременно в автоматическом режиме формировать конструкторскую документацию для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D"
Система "Компас-3D", разработанная российской компанией "Аскон", применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении. Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.
Вместе с базовым пакетом конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения "Компас-3D" используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.
"Российские разработчики зачастую сталкиваются с необходимостью возможной интеграции своих решений с другими. Крупные иностранные вендоры действуют по другому принципу – делают так, чтобы переход на сторонние решения был сложен, это касается и интеграции продуктов. Поэтому неоспоримый плюс российского софта – он более дружелюбен во всех отношениях", – отметил заместитель генерального директора "Элтезы" Алексей Сошников.