https://ria.ru/20221124/proektirovanie-1833795118.html

Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО

Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО - РИА Новости, 24.11.2022

Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО

Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:17

2022-11-24T08:17

2022-11-24T08:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что сегодня в "Банке технологий" представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО.Как рассказали в ДИПП, в процессе разработки нового оборудования "Элтеза" использует 3D-моделирование. Применение отечественного ПО позволит создавать цифровую модель изделия и одновременно в автоматическом режиме формировать конструкторскую документацию для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.Система "Компас-3D", разработанная российской компанией "Аскон", применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении. Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.Вместе с базовым пакетом конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения "Компас-3D" используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.

https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, импортозамещение