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Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО - РИА Новости, 24.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО
Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО - РИА Новости, 24.11.2022
Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО
Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:17
2022-11-24T08:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что сегодня в "Банке технологий" представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО.Как рассказали в ДИПП, в процессе разработки нового оборудования "Элтеза" использует 3D-моделирование. Применение отечественного ПО позволит создавать цифровую модель изделия и одновременно в автоматическом режиме формировать конструкторскую документацию для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.Система "Компас-3D", разработанная российской компанией "Аскон", применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении. Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.Вместе с базовым пакетом конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения "Компас-3D" используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.
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владислав овчинский, экономика, технологии, импортозамещение
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Импортозамещение
08:17 24.11.2022
 

Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель ДИПП Владислав Овчинский
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов – московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Переход на отечественную систему автоматизированного проектирования поможет предприятию обеспечить независимость информационной инфраструктуры и сохранить устойчивость производства. Система разработана отечественной компанией и представлена в столичном "Банке технологий", который мы запустили в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производств", - отметил Овчинский.

Он добавил, что сегодня в "Банке технологий" представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО.
Как рассказали в ДИПП, в процессе разработки нового оборудования "Элтеза" использует 3D-моделирование. Применение отечественного ПО позволит создавать цифровую модель изделия и одновременно в автоматическом режиме формировать конструкторскую документацию для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D"
Московская компания Элтеза внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования Компас-3D - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московская компания "Элтеза" внедряет на производстве отечественное ПО для автоматизированного проектирования "Компас-3D"
Система "Компас-3D", разработанная российской компанией "Аскон", применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении. Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.
Вместе с базовым пакетом конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения "Компас-3D" используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.
"Российские разработчики зачастую сталкиваются с необходимостью возможной интеграции своих решений с другими. Крупные иностранные вендоры действуют по другому принципу – делают так, чтобы переход на сторонние решения был сложен, это касается и интеграции продуктов. Поэтому неоспоримый плюс российского софта – он более дружелюбен во всех отношениях", – отметил заместитель генерального директора "Элтезы" Алексей Сошников.
Разработка завода Протон
15 ноября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииИмпортозамещение
 
 
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