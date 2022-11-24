https://ria.ru/20221124/proekt-1833986951.html
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:21
владимир путин
технологии
экономика
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники."Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, экономика, россия
Владимир Путин, Технологии, Экономика, Россия
16:00 24.11.2022 (обновлено: 16:21 24.11.2022)
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники
Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию робототехники