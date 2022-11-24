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Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:21
владимир путин
технологии
экономика
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники."Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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владимир путин, технологии, экономика, россия
Владимир Путин, Технологии, Экономика, Россия
16:00 24.11.2022 (обновлено: 16:21 24.11.2022)
 
Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники

Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию робототехники

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыставка Робостанция на ВДНХ в Москве
Выставка Робостанция на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выставка Робостанция на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники.
"Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент России Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта, 24 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:26
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
 
Владимир ПутинТехнологииЭкономикаРоссия
 
 
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