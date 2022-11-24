https://ria.ru/20221124/proekt-1833986951.html

Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники

Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поручил разработать новый проект по развитию робототехники

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:00

2022-11-24T16:21

владимир путин

технологии

экономика

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники."Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, технологии, экономика, россия