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На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки"

На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки" - РИА Новости, 24.11.2022

На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки"

МОСКВА, 24 ноя – Фонд Росконгресс. В Десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:56

2022-11-24T12:56

2022-11-24T12:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 ноя – Фонд Росконгресс. В Десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме расскажут о достижениях отечественной науки и работе учёных. Проект первой "Научной детской площадки" будет представлен на Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года на Федеральной территории "Сириус".Проект первой Научной детской площадки будет представлен на Конгрессе молодых ученых компанией "Лебер". Концепция заключается в том, чтобы создать такой научный музей под открытым небом, где через игру показывать детям, например, что такое электричество, почему дует ветер, как смешиваются жидкости, работает аэродинамика, из чего формируется звук."В 2020-м году компания "Лебер" имела возможность сконцентрироваться на разработках новых изделий за счет отмены некоторых программ благоустройства. Тогда же нами была разработана концепция "детская площадка как музей под открытым небом". В основу лег опыт посещения научных музеев по всему миру, мой и коллег, - рассказывает Председатель совета директоров компании "Лебер" Артем Романович Сорокин. - Мы анализировали экспонаты и приемы и адаптировали их к уличной среде, где это возможно. Для работы над научными площадками "Лебер" были привлечены архитекторы из различных стран, отобранные на конкурсной основе. На основании идей и набросков были разработаны десятки концепций, над реализацией которых мы работаем с 2020 года. На выставке мы представляем одну из площадок, где интегрированы опыты с электричеством, музыкальные интерактивные экспонаты, наглядно показаны световые эффекты и причины природных явлений. Впереди еще большая работа по расширению линейки научных площадок, которая является инновационной для российского рынка".Проект действительно является инновационным. В регионах России дети смогут узнавать о развитии российской науки и особенностях профессии ученого с самого разного возраста. Такие возможности появятся, благодаря проектам Десятилетия науки и технологий. В частности, в России будут построены детские площадки, рассказывающие о карьере ученого и разработках в самых разных сферах: от физики и химии до экологии и космоса."Научные детские площадки могут кардинально изменить отношение к детским площадкам и инфраструктуру развивающего досуга города в целом, - комментирует куратор инициативы "Научные детские площадки" Дарья Викторовна Бессуднова. - Глобальная задача состоит в том, что распространить в масштабах всей страны опыт проектирования площадок, на которых ребенок не только развивается физически, но и познает базовые научные принципы. Сделать так, чтобы методики и разработки были доступны в каждом субъекте РФ. Совместно с лидерами рынка и при поддержке научного сообщества мы работаем над реализацией этой задачи. Мир стремительно меняется, и вместе с тем должен меняться подход к развитию новых поколений".Как будут выглядеть научные детские площадки, будет определено по итогам проведения ряда конкурсов, в том числе конкурса "Нарисуй науку", который направлен на разработку концепций при участии детей и ученых, и конкурса "Развитие – Сопр", который поддержит компании-представители малого бизнеса, желающие создать концепции и установить научные детские площадки."Площадки должны в игровой форме стимулировать интерес детей к научным дисциплинам, к основам высокотехнологичной промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, вопросам улучшения экологической ситуации и др. Для этого дошколятам и маленьким школьникам не надо ехать в областные и даже районные центры, где уже появились объекты аналогичной направленности – научные музеи, кванториумы, ЦМИТы. НДП должны стать элементами каждодневной комфортной среды обитания придомовых территорий, - отметил российский учёный, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник".Справочная информация:Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.Инициатива "Научные детские площадки" направлена на детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей. Цель инициативы – познакомить детей с базовыми научными принципами, а родителей – с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона. Инициатива включает строительство во всех регионах России площадок, на которых детям в игровой форме рассказывают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе, с помощью атрибутов и игровых механик формируют образ ученого – человека, который пользуется авторитетом в обществе, занят интересным и любимым делом, приносит пользу людям и стране.Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Конгресс будет проходить при поддержке титульного партнера - Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", титульного партнера - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", стратегического партнера – ПАО "Россети", официального партнера - Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", официального партнера - ПАО Сбербанк.Подробнее с деловой программой можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы