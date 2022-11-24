https://ria.ru/20221124/proekt-1833903626.html
На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки"
На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки" - РИА Новости, 24.11.2022
На Конгрессе молодых ученых представят проект "Научной детской площадки"
МОСКВА, 24 ноя – Фонд Росконгресс. В Десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:56
2022-11-24T12:56
2022-11-24T12:56
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 ноя – Фонд Росконгресс. В Десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме расскажут о достижениях отечественной науки и работе учёных. Проект первой "Научной детской площадки" будет представлен на Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года на Федеральной территории "Сириус".Проект первой Научной детской площадки будет представлен на Конгрессе молодых ученых компанией "Лебер". Концепция заключается в том, чтобы создать такой научный музей под открытым небом, где через игру показывать детям, например, что такое электричество, почему дует ветер, как смешиваются жидкости, работает аэродинамика, из чего формируется звук."В 2020-м году компания "Лебер" имела возможность сконцентрироваться на разработках новых изделий за счет отмены некоторых программ благоустройства. Тогда же нами была разработана концепция "детская площадка как музей под открытым небом". В основу лег опыт посещения научных музеев по всему миру, мой и коллег, - рассказывает Председатель совета директоров компании "Лебер" Артем Романович Сорокин. - Мы анализировали экспонаты и приемы и адаптировали их к уличной среде, где это возможно. Для работы над научными площадками "Лебер" были привлечены архитекторы из различных стран, отобранные на конкурсной основе. На основании идей и набросков были разработаны десятки концепций, над реализацией которых мы работаем с 2020 года. На выставке мы представляем одну из площадок, где интегрированы опыты с электричеством, музыкальные интерактивные экспонаты, наглядно показаны световые эффекты и причины природных явлений. Впереди еще большая работа по расширению линейки научных площадок, которая является инновационной для российского рынка".Проект действительно является инновационным. В регионах России дети смогут узнавать о развитии российской науки и особенностях профессии ученого с самого разного возраста. Такие возможности появятся, благодаря проектам Десятилетия науки и технологий. В частности, в России будут построены детские площадки, рассказывающие о карьере ученого и разработках в самых разных сферах: от физики и химии до экологии и космоса."Научные детские площадки могут кардинально изменить отношение к детским площадкам и инфраструктуру развивающего досуга города в целом, - комментирует куратор инициативы "Научные детские площадки" Дарья Викторовна Бессуднова. - Глобальная задача состоит в том, что распространить в масштабах всей страны опыт проектирования площадок, на которых ребенок не только развивается физически, но и познает базовые научные принципы. Сделать так, чтобы методики и разработки были доступны в каждом субъекте РФ. Совместно с лидерами рынка и при поддержке научного сообщества мы работаем над реализацией этой задачи. Мир стремительно меняется, и вместе с тем должен меняться подход к развитию новых поколений".Как будут выглядеть научные детские площадки, будет определено по итогам проведения ряда конкурсов, в том числе конкурса "Нарисуй науку", который направлен на разработку концепций при участии детей и ученых, и конкурса "Развитие – Сопр", который поддержит компании-представители малого бизнеса, желающие создать концепции и установить научные детские площадки."Площадки должны в игровой форме стимулировать интерес детей к научным дисциплинам, к основам высокотехнологичной промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, вопросам улучшения экологической ситуации и др. Для этого дошколятам и маленьким школьникам не надо ехать в областные и даже районные центры, где уже появились объекты аналогичной направленности – научные музеи, кванториумы, ЦМИТы. НДП должны стать элементами каждодневной комфортной среды обитания придомовых территорий, - отметил российский учёный, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник".Справочная информация:Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.Инициатива "Научные детские площадки" направлена на детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей. Цель инициативы – познакомить детей с базовыми научными принципами, а родителей – с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона. Инициатива включает строительство во всех регионах России площадок, на которых детям в игровой форме рассказывают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе, с помощью атрибутов и игровых механик формируют образ ученого – человека, который пользуется авторитетом в обществе, занят интересным и любимым делом, приносит пользу людям и стране.Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Конгресс будет проходить при поддержке титульного партнера - Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", титульного партнера - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", стратегического партнера – ПАО "Россети", официального партнера - Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", официального партнера - ПАО Сбербанк.Подробнее с деловой программой можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 24 ноя – Фонд Росконгресс. В Десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме расскажут о достижениях отечественной науки и работе учёных. Проект первой "Научной детской площадки" будет представлен на Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года на Федеральной территории "Сириус".
Проект первой Научной детской площадки будет представлен на Конгрессе молодых ученых компанией "Лебер". Концепция заключается в том, чтобы создать такой научный музей под открытым небом, где через игру показывать детям, например, что такое электричество, почему дует ветер, как смешиваются жидкости, работает аэродинамика, из чего формируется звук.
"В 2020-м году компания "Лебер" имела возможность сконцентрироваться на разработках новых изделий за счет отмены некоторых программ благоустройства. Тогда же нами была разработана концепция "детская площадка как музей под открытым небом". В основу лег опыт посещения научных музеев по всему миру, мой и коллег, - рассказывает Председатель совета директоров компании "Лебер" Артем Романович Сорокин. - Мы анализировали экспонаты и приемы и адаптировали их к уличной среде, где это возможно. Для работы над научными площадками "Лебер" были привлечены архитекторы из различных стран, отобранные на конкурсной основе. На основании идей и набросков были разработаны десятки концепций, над реализацией которых мы работаем с 2020 года. На выставке мы представляем одну из площадок, где интегрированы опыты с электричеством, музыкальные интерактивные экспонаты, наглядно показаны световые эффекты и причины природных явлений. Впереди еще большая работа по расширению линейки научных площадок, которая является инновационной для российского рынка".
Проект действительно является инновационным. В регионах России дети смогут узнавать о развитии российской науки и особенностях профессии ученого с самого разного возраста. Такие возможности появятся, благодаря проектам Десятилетия науки и технологий. В частности, в России будут построены детские площадки, рассказывающие о карьере ученого и разработках в самых разных сферах: от физики и химии до экологии и космоса.
"Научные детские площадки могут кардинально изменить отношение к детским площадкам и инфраструктуру развивающего досуга города в целом, - комментирует куратор инициативы "Научные детские площадки" Дарья Викторовна Бессуднова. - Глобальная задача состоит в том, что распространить в масштабах всей страны опыт проектирования площадок, на которых ребенок не только развивается физически, но и познает базовые научные принципы. Сделать так, чтобы методики и разработки были доступны в каждом субъекте РФ. Совместно с лидерами рынка и при поддержке научного сообщества мы работаем над реализацией этой задачи. Мир стремительно меняется, и вместе с тем должен меняться подход к развитию новых поколений".
Как будут выглядеть научные детские площадки, будет определено по итогам проведения ряда конкурсов, в том числе конкурса "Нарисуй науку", который направлен на разработку концепций при участии детей и ученых, и конкурса "Развитие – Сопр", который поддержит компании-представители малого бизнеса, желающие создать концепции и установить научные детские площадки.
"Площадки должны в игровой форме стимулировать интерес детей к научным дисциплинам, к основам высокотехнологичной промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, вопросам улучшения экологической ситуации и др. Для этого дошколятам и маленьким школьникам не надо ехать в областные и даже районные центры, где уже появились объекты аналогичной направленности – научные музеи, кванториумы, ЦМИТы. НДП должны стать элементами каждодневной комфортной среды обитания придомовых территорий, - отметил российский учёный, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник".
Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.
Инициатива "Научные детские площадки" направлена на детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей. Цель инициативы – познакомить детей с базовыми научными принципами, а родителей – с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона. Инициатива включает строительство во всех регионах России площадок, на которых детям в игровой форме рассказывают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе, с помощью атрибутов и игровых механик формируют образ ученого – человека, который пользуется авторитетом в обществе, занят интересным и любимым делом, приносит пользу людям и стране.
Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".
Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Конгресс будет проходить при поддержке титульного партнера - Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", титульного партнера - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", стратегического партнера – ПАО "Россети", официального партнера - Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", официального партнера - ПАО Сбербанк.
Подробнее с деловой программой
можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.
Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.
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