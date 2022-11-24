https://ria.ru/20221124/proekt-1833877182.html
В Госдуму внесли проект по маркировке животных для их учета и идентификации
В Госдуму внесли проект по маркировке животных для их учета и идентификации - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуму внесли проект по маркировке животных для их учета и идентификации
В Госдуму внесен проект об обязанности по маркированию домашних и бездомных животных с целью их идентификации и учета, документ доступен в электронной думской... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:36
2022-11-24T11:36
2022-11-24T13:00
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен проект об обязанности по маркированию домашних и бездомных животных с целью их идентификации и учета, документ доступен в электронной думской базе.Инициаторами законопроекта выступили, в том числе, Курултай (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от этого региона Рафаэль Марданшин (ЕР)."Законопроектом предлагается закрепить обязанность по маркированию животных с целью их идентификации и учета в соответствии с ветеринарным законодательством", - сказано в пояснительной записке.Как отмечают авторы пояснительной записки, животные без владельцев и домашние животные сейчас исключены из перечня видов животных, которые подлежат маркированию и учету."Маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами", - сказано в пояснительной записке.
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общество, госдума рф, единая россия, россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
11:36 24.11.2022 (обновлено: 13:00 24.11.2022)
В Госдуму внесли проект по маркировке животных для их учета и идентификации
В ГД внесли проект по маркированию домашних и бездомных животных для идентификации и учета