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В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда
В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда - РИА Новости, 24.11.2022
В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда
Туристы в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье получили видео, на котором различим новый для этой территории котенок редкого дальневосточного леопарда,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T03:47
2022-11-24T03:47
2022-11-24T03:47
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Туристы в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье получили видео, на котором различим новый для этой территории котенок редкого дальневосточного леопарда, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда"."Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока — "Кедровая падь", —говорится в сообщении.Видео было записано фотоловушкой, установленной путешественниками под руководством гида. На кадрах самка обнюхивает деревья, к ней подбегает котенок. По данным ученых, детенышу около четырех месяцев. Отмечается, что он повторяет движения и действия матери.Специалисты выяснили, что мать котенка — молодая самка. Ранее она регистрировалась системой фотомониторинга лишь один раз, о появлении потомства у нее ученым известно не было. После получения новых данных хищнице присвоили номер взрослого леопарда — Leo 263F.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Еще несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, приморский край, дальний восток, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Приморский край, Дальний Восток, Китай
В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда
В заповеднике Приморья на видео туристов попал четырехмесячный котенок леопарда
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Туристы в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье получили видео, на котором различим новый для этой территории котенок редкого дальневосточного леопарда, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока
— "Кедровая падь", —говорится в сообщении.
Видео было записано фотоловушкой, установленной путешественниками под руководством гида. На кадрах самка обнюхивает деревья, к ней подбегает котенок. По данным ученых, детенышу около четырех месяцев. Отмечается, что он повторяет движения и действия матери.
Специалисты выяснили, что мать котенка — молодая самка. Ранее она регистрировалась системой фотомониторинга лишь один раз, о появлении потомства у нее ученым известно не было. После получения новых данных хищнице присвоили номер взрослого леопарда — Leo 263F.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Еще несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.