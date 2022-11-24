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В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда

В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда - РИА Новости, 24.11.2022

В заповеднике Приморья на видео туристов попал новый котенок леопарда

Туристы в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье получили видео, на котором различим новый для этой территории котенок редкого дальневосточного леопарда,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T03:47

2022-11-24T03:47

2022-11-24T03:47

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Туристы в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье получили видео, на котором различим новый для этой территории котенок редкого дальневосточного леопарда, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда"."Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока — "Кедровая падь", —говорится в сообщении.Видео было записано фотоловушкой, установленной путешественниками под руководством гида. На кадрах самка обнюхивает деревья, к ней подбегает котенок. По данным ученых, детенышу около четырех месяцев. Отмечается, что он повторяет движения и действия матери.Специалисты выяснили, что мать котенка — молодая самка. Ранее она регистрировалась системой фотомониторинга лишь один раз, о появлении потомства у нее ученым известно не было. После получения новых данных хищнице присвоили номер взрослого леопарда — Leo 263F.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Еще несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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