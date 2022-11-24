https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1834024304.html
Слепые смогут "посмотреть" фильмы в кинотеатрах Москвы
Слепые смогут "посмотреть" фильмы в кинотеатрах Москвы - РИА Новости, 24.11.2022
Слепые смогут "посмотреть" фильмы в кинотеатрах Москвы
Новое инклюзивное мобильное приложение "Особый взгляд" презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Оно позволяет незрячему человеку "смотреть"... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:46
2022-11-24T17:46
2022-11-24T17:46
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новое инклюзивное мобильное приложение "Особый взгляд" презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Оно позволяет незрячему человеку "смотреть" фильмы в кинотеатрах при помощи тифлокомментирования."В России зарегистрировано более 300 тысяч людей с инвалидностью по зрению. Программа ориентирована на то, чтобы сделать жизнь незрячих людей максимально комфортной. Приложение делает доступным кино", — сказала Фатима Мухамеджан, директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", разработавшего приложение.В частности, технология решает проблемы залов, которые не оснащены оборудованием для тифлокомментирования. Приложение также будет полезным в регионах, где культура кинотеатров не так развита, как в Москве, добавила она.По словам организаторов, на разработку ушло полгода. В дальнейшем разработчики планируют сделать систему рейтингования, чтобы пользователи могли влиять на качество передачи информации, и подключиться к работе на онлайн-платформах и стриминговых сервисах."Благодаря этому приложению мы сможем снимать больше фильмов. Министерство культуры старается максимально уделять внимание людям с ограниченными возможностями. В данном случае тифлокомментирование, которое стало обязательной частью производства фильмов, это большой шаг в производстве кино", — сказал глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко.Он добавил, что каждый фильм, который будет сниматься при поддержке министерства культуры, будет включать обязательную часть тифлокомментирования в пакете для трансляции.
https://ria.ru/20221103/vystavka-1829094504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, технологии, москва, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Технологии, Москва, Кино и сериалы
Слепые смогут "посмотреть" фильмы в кинотеатрах Москвы
Приложение для "просмотра" фильмов незрячими в кинотеатрах представили в Москве
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новое инклюзивное мобильное приложение "Особый взгляд" презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Оно позволяет незрячему человеку "смотреть" фильмы в кинотеатрах при помощи тифлокомментирования.
"В России зарегистрировано более 300 тысяч людей с инвалидностью по зрению. Программа ориентирована на то, чтобы сделать жизнь незрячих людей максимально комфортной. Приложение делает доступным кино", — сказала Фатима Мухамеджан, директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", разработавшего приложение.
В частности, технология решает проблемы залов, которые не оснащены оборудованием для тифлокомментирования. Приложение также будет полезным в регионах, где культура кинотеатров не так развита, как в Москве, добавила она.
По словам организаторов, на разработку ушло полгода. В дальнейшем разработчики планируют сделать систему рейтингования, чтобы пользователи могли влиять на качество передачи информации, и подключиться к работе на онлайн-платформах и стриминговых сервисах.
"Благодаря этому приложению мы сможем снимать больше фильмов. Министерство культуры старается максимально уделять внимание людям с ограниченными возможностями. В данном случае тифлокомментирование, которое стало обязательной частью производства фильмов, это большой шаг в производстве кино", — сказал глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко.
Он добавил, что каждый фильм, который будет сниматься при поддержке министерства культуры, будет включать обязательную часть тифлокомментирования в пакете для трансляции.