https://ria.ru/20221124/priamure-1833822603.html

Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе

Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе - РИА Новости, 24.11.2022

Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе

Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района, куда ранее авиакомпания "Сила" отменила авиарейсы,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T06:50

2022-11-24T06:50

2022-11-24T06:50

василий орлов (губернатор)

селемджинский район

благовещенск

ан-2

l-410

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района, куда ранее авиакомпания "Сила" отменила авиарейсы, в том числе искать альтернативного перевозчика, сообщает правительство региона.Мост через реку Селемджа на севере региона 12 мая повредил ледоход, разрушив две опоры и повредив ещё четыре. Был введен режим ЧС. Без автомобильного сообщения с районным центром – поселком Экимчан - остались жители поселка Ольгинск, Ивановское и Златоустовск. В Февральск и Экимчан летом летала авиакомпания "Сила" на самолетах L-410. С ноября она перестала выполнять эти рейсы. По просьбам населения решено возобновить авиасообщение. Летать из Благовещенска в Экимчан два раза в неделю будет самолет Ан-2 Амурской авиабазы."Мы должны обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района. На финансирование полётов Ан-2 Амурской авиабазы выделим из бюджета области 5,6 миллиона рублей. Параллельно надо искать альтернативного перевозчика, связывайтесь с авиакомпаниями", - приводят власти слова губернатора.Также будет организовано автобусное сообщение из Благовещенска в Февральск, сейчас объявлен конкурс на определение перевозчика.По словам Орлова, планируется запрашивать федеральное финансирование на ремонт особо проблемных участков дорог в районе – всего их более 130. Стоимость первоочередного ремонта - 12,87 миллиарда рублей, на то, чтобы в норматив привести дорогу на всем протяжение нужно более 16 миллиардов рублей.Капитальный ремонт поврежденного в мае аварийного моста через Селемджу проведет ГК "Петропавловск", планируется, что к концу апреля мост будет восстановлен.Сейчас грузы в населённые пункты Ольгинское, Златоустовский и Ивановское, а также на Албынский рудник доставляют по временной троллейной переправе грузоподъемностью до трех тонн. В завершающей фазе устройство зимника грузоподъемностью 60 тонн.

https://ria.ru/20221116/osveschenie-1831804466.html

https://realty.ria.ru/20221031/mosty-1828010826.html

селемджинский район

благовещенск

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василий орлов (губернатор), селемджинский район, благовещенск, ан-2, l-410, общество