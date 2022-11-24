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Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе - РИА Новости, 24.11.2022
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Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе
Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе - РИА Новости, 24.11.2022
Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе
Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района, куда ранее авиакомпания "Сила" отменила авиарейсы,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:50
2022-11-24T06:50
василий орлов (губернатор)
селемджинский район
благовещенск
ан-2
l-410
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района, куда ранее авиакомпания "Сила" отменила авиарейсы, в том числе искать альтернативного перевозчика, сообщает правительство региона.Мост через реку Селемджа на севере региона 12 мая повредил ледоход, разрушив две опоры и повредив ещё четыре. Был введен режим ЧС. Без автомобильного сообщения с районным центром – поселком Экимчан - остались жители поселка Ольгинск, Ивановское и Златоустовск. В Февральск и Экимчан летом летала авиакомпания "Сила" на самолетах L-410. С ноября она перестала выполнять эти рейсы. По просьбам населения решено возобновить авиасообщение. Летать из Благовещенска в Экимчан два раза в неделю будет самолет Ан-2 Амурской авиабазы."Мы должны обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района. На финансирование полётов Ан-2 Амурской авиабазы выделим из бюджета области 5,6 миллиона рублей. Параллельно надо искать альтернативного перевозчика, связывайтесь с авиакомпаниями", - приводят власти слова губернатора.Также будет организовано автобусное сообщение из Благовещенска в Февральск, сейчас объявлен конкурс на определение перевозчика.По словам Орлова, планируется запрашивать федеральное финансирование на ремонт особо проблемных участков дорог в районе – всего их более 130. Стоимость первоочередного ремонта - 12,87 миллиарда рублей, на то, чтобы в норматив привести дорогу на всем протяжение нужно более 16 миллиардов рублей.Капитальный ремонт поврежденного в мае аварийного моста через Селемджу проведет ГК "Петропавловск", планируется, что к концу апреля мост будет восстановлен.Сейчас грузы в населённые пункты Ольгинское, Златоустовский и Ивановское, а также на Албынский рудник доставляют по временной троллейной переправе грузоподъемностью до трех тонн. В завершающей фазе устройство зимника грузоподъемностью 60 тонн.
https://ria.ru/20221116/osveschenie-1831804466.html
https://realty.ria.ru/20221031/mosty-1828010826.html
селемджинский район
благовещенск
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василий орлов (губернатор), селемджинский район, благовещенск, ан-2, l-410, общество
Василий Орлов (губернатор), Селемджинский район, Благовещенск, Ан-2, L-410, Общество
06:50 24.11.2022
 
Глава Приамурья поручил решить вопрос с транспортом в Селемджинском районе

Глава Приамурья Орлов поручил искать нового авиаперевозчика в Селемджинский район

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района, куда ранее авиакомпания "Сила" отменила авиарейсы, в том числе искать альтернативного перевозчика, сообщает правительство региона.
Мост через реку Селемджа на севере региона 12 мая повредил ледоход, разрушив две опоры и повредив ещё четыре. Был введен режим ЧС. Без автомобильного сообщения с районным центром – поселком Экимчан - остались жители поселка Ольгинск, Ивановское и Златоустовск. В Февральск и Экимчан летом летала авиакомпания "Сила" на самолетах L-410. С ноября она перестала выполнять эти рейсы. По просьбам населения решено возобновить авиасообщение. Летать из Благовещенска в Экимчан два раза в неделю будет самолет Ан-2 Амурской авиабазы.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 05:38Амурская область
Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее
"Мы должны обеспечить транспортную доступность для жителей Селемджинского района. На финансирование полётов Ан-2 Амурской авиабазы выделим из бюджета области 5,6 миллиона рублей. Параллельно надо искать альтернативного перевозчика, связывайтесь с авиакомпаниями", - приводят власти слова губернатора.
Также будет организовано автобусное сообщение из Благовещенска в Февральск, сейчас объявлен конкурс на определение перевозчика.
По словам Орлова, планируется запрашивать федеральное финансирование на ремонт особо проблемных участков дорог в районе – всего их более 130. Стоимость первоочередного ремонта - 12,87 миллиарда рублей, на то, чтобы в норматив привести дорогу на всем протяжение нужно более 16 миллиардов рублей.
Капитальный ремонт поврежденного в мае аварийного моста через Селемджу проведет ГК "Петропавловск", планируется, что к концу апреля мост будет восстановлен.
Сейчас грузы в населённые пункты Ольгинское, Златоустовский и Ивановское, а также на Албынский рудник доставляют по временной троллейной переправе грузоподъемностью до трех тонн. В завершающей фазе устройство зимника грузоподъемностью 60 тонн.
Транссибирская магистраль - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 10:01
Ж/д мосты на Транссибе в Приамурье реконструируют под поезда большого веса
 
Василий Орлов (губернатор)Селемджинский районБлаговещенскАн-2L-410Общество
 
 
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