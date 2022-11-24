https://ria.ru/20221124/potok-1833943572.html

Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока"

Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока" - РИА Новости, 24.11.2022

Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока"

Потребность в координации между Россией и Турцией мер безопасности "Южного потока" есть, так как существует потенциальная угроза, заявил журналистам... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:07

2022-11-24T14:07

2022-11-24T14:51

дмитрий песков

россия

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

южный поток

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Потребность в координации между Россией и Турцией мер безопасности "Южного потока" есть, так как существует потенциальная угроза, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что по делу о предотвращенной диверсии на газопроводе задержаны россияне, изъяты четыре мины и 4 килограмма пластита."Рассматривают. Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли главы РФ и Турции усиление антитеррористической защиты "Южного потока" после диверсий на "Северных потоках".

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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турция

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Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южный поток, политика