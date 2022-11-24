https://ria.ru/20221124/potok-1833943572.html
Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока"
Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока" - РИА Новости, 24.11.2022
Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока"
Потребность в координации между Россией и Турцией мер безопасности "Южного потока" есть, так как существует потенциальная угроза, заявил журналистам... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:07
2022-11-24T14:07
2022-11-24T14:51
дмитрий песков
россия
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южный поток
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Потребность в координации между Россией и Турцией мер безопасности "Южного потока" есть, так как существует потенциальная угроза, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что по делу о предотвращенной диверсии на газопроводе задержаны россияне, изъяты четыре мины и 4 килограмма пластита."Рассматривают. Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли главы РФ и Турции усиление антитеррористической защиты "Южного потока" после диверсий на "Северных потоках".
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южный поток, политика
Дмитрий Песков, Россия, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Южный поток, Политика
14:07 24.11.2022 (обновлено: 14:51 24.11.2022)
Песков подтвердил необходимость обеспечения безопасности "Южного потока"
Песков предложил скоординировать усилия России и Турции для безопасности "Южного потока"