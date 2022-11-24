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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и две гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и две гаубицы - РИА Новости, 24.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и две гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка, две гаубицы, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:50
2022-11-24T10:50
2022-11-24T10:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка, две гаубицы, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка (Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), две гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, РСЗО "Град", три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре беспилотника.
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833806054.html
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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и две гаубицы
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и две гаубицы