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Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/poteri-1833849986.html
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:17
2022-11-24T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:17 24.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 85 человек и пять БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике
БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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