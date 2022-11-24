https://ria.ru/20221124/poteri-1833849986.html

Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:17

2022-11-24T10:17

2022-11-24T10:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины