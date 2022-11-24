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Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:17
2022-11-24T10:17
2022-11-24T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, два танка, три бронетранспортера, четыре беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 85 человек и пять БТР