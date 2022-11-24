https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html

Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы

Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы - РИА Новости, 24.11.2022

Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:03

2022-11-24T19:03

2022-11-24T20:40

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.Двадцать первого октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать его выполнение.Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность