https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html
Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы - РИА Новости, 24.11.2022
Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:03
2022-11-24T19:03
2022-11-24T20:40
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.Двадцать первого октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать его выполнение.Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
19:03 24.11.2022 (обновлено: 20:40 24.11.2022)
Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
Владимир Путин заявил о необходимости улучшать характеристики военной техники
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.
По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.
Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.
Двадцать первого октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать его выполнение.
Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.